Troye Sivan v Praze

Troye Sivan je australský zpěvák, skladatel a herec nominovaný na cenu GRAMMY, který se pevně etabloval jako globální ikona ve světě pop music, módy a reprezentace LGBTQIA+. Dvaadvacet miliard streamů a 10 milionů prodaných upravených alb po celém světě jsou milníky, kterými se může pochlubit jen málo umělců. Dokázat to ve věku 28 let, to už je něco úplně jiného...

Sivan vyrostl v australském Perthu a do světa se dostal dvojicí EP - TRXYE z roku 2014 a Wild z roku 2015. S debutovým albem Blue Neighbourhood, druhým albem Bloom, EP In A Dream z roku 2020 a nejnověji třetím studiovým albem Something To Give Each Other a řadou singlů a spoluprací mezi nimi se Sivan v hudebním průmyslu upevnil s desetiletou zkušeností za sebou.

Sivanův nedávný hit "Rush", který časopis TIME označil za "dokonalou popovou hvězdu", si vysloužil celosvětové uznání a chválu, včetně dvou nominací na cenu GRAMMY. Troye Sivan je držitel šesti cen ARIA, ceny Billboard Music Awards, tří hudebních cen MTV Europe a dvou vítězství GLAAD Media. "Revelation", jeho spolupráce s Jónsim pro film Boy Erased, byla nominována na Zlatý glóbus za nejlepší původní filmovou píseň a dostala se do užšího výběru na Oscara.

Sivan se nedávno objevil v kampaních pro Cartier, YSL Beauty, Calvin Klein, Valentino, Savage Fenty a Ivy Park Beyoncé a zahrál si v seriálu s The Weeknd & Sam Levinson's "The Idol" pro HBO MAX po boku Lily-Rose Depp, Jennie z Blackpink a samotného Abela. Uvedl také na trh nezávislou luxusní lifestylovou kolekci vůní a umělecky zaměřených předmětů Tsu Lange Yor.