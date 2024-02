Arch Enemy & In Flames

Připravte se na pořádný chaos, který vyvolá zemětřesení v celé metalové komunitě! Dvě z nejznámějších švédských metalových hvězd ARCH ENEMY a IN FLAMES se spojují na společném Evropském turné s názvem „Rising From The North“ a jako speciálního hosta si přizvali další švédskou super bandu SOILWORK!

Tato ukrutná metalová sestava dorazí i k nám, do pražské sportovní haly Fortuna, 25. října 2024!