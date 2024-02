Thirty Seconds to Mars v Praze 2024

Oscarový herec Jared Leto při výstupu na Empire State Building v New Yorku oznámil monumentální světové turné Thirty Seconds to Mars Seasons 2024 World Tour – rozsáhlé turné po Latinské Americe, Evropě, Severní Americe, Austrálii a Novém Zélandu.

"Jako vášnivému horolezci mi Empire State Building a oznámení tour přináší pocit, že všechno je možné, pokud se o to pokusíme." říká Leto. Kapela v Evropě odehraje 28 koncertů ve Velké Británii, Nizozemsku, Belgii, Německu, Švédsku, Norsku, Dánsku, Polsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Itálii, Španělsku a Portugalsku.

Multiplatinová kapela 30 Seconds to Mars, kterou tvoří bratři Jared a Shannon Leto, ohlásili návrat s šestým studiovým albem It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, které vyšlo 15. září u Concord Records.

Hlavní singl "Stuck" oficiálně debutoval na prvním místě v alternativním rádiovém žebříčku a v Itálii zabodoval v Top 10, což byl nejrychlejší vzestup v žebříčku v kariéře kapely. Stejnojmenný a aktuální singl z turné "Seasons", který se umístil na prvních třech příčkách německé hitparády, se ptá, zda dokážeme přijmout změnu, když procházíme mnoha různými životními obdobími.