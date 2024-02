Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour

Fenomenální WITHIN TEMPTATION neochvějně kralují světové symphonic-metalové scéně už víc jak dvě desetiletí. V posledních letech se kapela vydala na velmi plodnou a úspěšnou kreativní cestu a vydali celou sérii nezávislých singlů, které sklidily obrovský ohlas. Hity jako „Entertain You“, „The Purge“, „Shed My Skin“ nebo „Don't Pray For Me“ se všechny vyšplhaly na přední pozice hitparád po celém světě.

Už 20. října vysílají do světa svůj zbrusu nový hudební manifest, nazvaný „Bleed Out“ a oznamují další megaturné „Bleed Out 2024 Tour“ v rámci něhož zavítají 24. října 2024 i do PRAHY, sportovní haly Fortuna!