Aurora 2024 v Praze

​​Co se jen stalo našim srdcím? Aurora přiveze své nejosobnější album, které se ale týká nás všech

Norská superstar Aurora je zpátky s novým albem a podzimní tour po evropských arénách. V Praze vystoupí už 21. září 2024. Chystané album What Happened To The Heart? tematizuje odcizení s naší domovskou planetou a vyjde v červnu. Krátce po jeho vydání jej Aurora představí na legendárním Glastonbury i dalších zásadních letních festivalech.

„Slzy štěstí a zážitek na celý život“, shodovaly se ohlasy z vyprodaných koncertů ve Foru Karlín. Teď Aurora vystoupí na svém dosud největším českém koncertě ve Sportovní hale Fortuna.