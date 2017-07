Karlovy Vary 2017: Z festivalu do kina. 5 filmů, které musíte vidět, i když jste nebyli ve Varech 

Absolutní výherce (Křižáček)

Letošním výhercem hlavní kategorie se stal snímek Křižáček českého režiséra Václava Kadrnky, který se dostal do filmařského povědomí před sedmi lety svým celovečerním debutem Osmdesát dopisů. Po patnácti letech tak i Česká republika má svého vítěze na karlovarském festivalu. Film popisuje cestu malého křižáčka do Svaté země, ta se ale postupně mění v pouť jeho otce, který se ho snaží najít. Pravdou je, že lyrický příběh není pro každého – slovy se v něm šetří, většina příběhu je vyprávěna pomocí obrazů, a navíc je děj propleten mnoha symboly, nad kterými se musíte dlouho zamýšlet. I když pro někoho může být příběh zdlouhavý nebo nudný, diváci nemohou Kadrnkovi upřít, že se mu opravdu povedlo převést lyrickou báseň Jaroslava Vrchlického do filmové podoby.

V českých kinech od 3. srpna 2017.

Slovensko-ukrajinská cena za režii (Čára)

Oproti Křižáčkovi je Čára daleko divácky vděčnějším snímkem. Příběh zasazený na slovensko-ukrajinské pomezí vypráví o pašerácké skupině, která převáží přes hranice uprchlíky a cigarety. V jejím čele se nachází Adam Krajňák, který stojí před důležitým rozhodnutím – začít převážet i drogy nebo ohrozit svou rodinu. Poutavý thriller diváky okamžitě vtáhne do děje, i díky skvělému hereckému výkonu Tomáše Maštalíra, Emílie Vašáryové a Zuzany Fialové. Režiséru Petrovi Bebjakovi se podařilo do akčního příběhu vnést i trochu jiný úhel pohledu. Samotné pašování je totiž odsunuto až na druhou kolej a důležitý je vnitřní rozpor hlavní postavy. I díky tomu si Čára odvezla z karlovarského festivalu cenu za nejlepší režii.

V českých kinech od 3. srpna 2017.

Konečně vtipná komedie (Pěkně blbě)

Od tohoto týdne můžete v českých kinech vidět film Pěkně blbě. Ačkoli název vypovídá o opaku, nic blbého na ní není. Naopak do kin se konečně dostala zajímavá komedie, u které se opravdu zasmějete. Kumail je Pákistánec, který pracuje jako taxikář a občasný komik, Emily je studentka. Ačkoli se jejich světy v mnoha ohledech liší, začnou se spolu scházet. Vztah jim dlouho nevydrží, ale i přesto, že se rozejdou, Kumail ji nepřestane milovat a stane se její oporou i v těžké nemoci. Osvědčený příběh v novém kabátě konečně plní svou fuknci, je vtipný. Úrodnou půdou pro všechny gagy je střet dvou odlišných kultur, pákistánské a americké, a také střetu dvou generací. Osvědčené taktiky v tomto případě zabraly i v trochu klišovité dějové zápletce na výbornou.

V českých kinech od 13. července 2017.

Nicole Kidmanová v hlavní roli (Oklamaný)

Stejně tak právě z karlovarského festivalu do kin přichází i Oklamaný. John McBurney je raněn běhen občanské války, v lesích ho ale najde malá holčička, studentka zdejší odlehlé internátní školy, a dovede vojáka do domu. Místní obyvatelky v čele s ředitelkou se rozhodnou, že ho musí vyléčit, než ho pošlou pryč. Nakonec se ale příběh stane bojem o život.

Ačkoli se nejnovější film Sofie Coppolové odehrává uprostřed občanské války, historický kontext je v tomto příběhu upozaděný. Tvůrci se především snažili ukázat sexuální napětí mezi skupinou žen odříznutých od společnosti a jedním přitažlivým mužem. Bohužel chování postav není dostatečně vysvětleno a z kina divák odchází nanejvýš s pocitem, že „ženské jsou prostě hrozné mrchy“. Na druhou stranu se snímku nedá upřít, že je v některých místech velmi vtipný, otázkou ale je, jestli to byl záměr. Oklamaný nicméně láká především na zvučná hollywoodská jména, která nezklamala. Nicole Kidmanová v roli ředitelky, Colin Farrel jako voják a Kirsten Dunstová jako jedna z chovankyň. Tři herecké výkony, díky kterým stojí za to film vidět.

V českých kinech od 13. července 2017.

Co v kinech běžně není (Dvojitý milenec)

Karlovarský festival letos nabídl i několik těžce pochopitelných a hlavně jedním slovem zvláštních snímků. Mezi ně patří i Dvojitý milenec s víc než zamotanou dějovou zápletkou. Psychicky nevyrovnaná Chloé se zamiluje do svého psychologa. Začne s ním žít a postupně zjišťuje, že Paul má jednovaječné dvojče, také psychologa. Začne k němu docházet na terapii, která se přemění v milostný vztah. Je to ale celé skutečně pravda? Ze začátku se zdá, že se jedná o typický snímek o nevěře. Čím víc se ale děj přibližuje k hlavní zápletce, tím je to celé divnější, a když film skončí, absolutně nevíte, co se stalo. Nakonec se vám ale podaří vytvořit si nějakou teorii. Jak to ale režisér Francois Ozon myslel? To se můžeme jen dohadovat. Tenhle podivný příběh prostě může mít mnoho vysvětlení, a tím je koneckonců tak přitažlivý.

V českých kinech od 13. července 2017.

PS: Do české distribuce jsou už zakoupeny i snímky Měsíc Jupitera, Odnikud, Happy End nebo Western, o které by filmoví fanoušci určitě neměli přijít. Datum uvedení ale zatím není známé.

Foto: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

16.7.2017 | Dominika Kubištová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout