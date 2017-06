Gru a jeho rodinka začíná mít problémy. Gru a Lucy přijdou o práci jakožto agenti antipadoušské ligy, když jim uteče Balthazar Bratt, bývalá hollywoodská celebrita a zloděj velkého diamantu. Když se navzdory ztrátě zaměstnání stále nechce Gru vrátit na profesní dráhu padoucha, Mimoni se vzbouří a odejdou. A aby toho nebylo málo, Gru zjistí, že má dvojče - jeho bratr Dru má však na rozdíl od něj husté vlasy a není to bručoun, ale je velmi přítulný a společenský.

Rodina roste dál

Příběh se vyvíjí stále stejným směrem. V prvním díle věčně zakaboněný a samotářský padouch Gru získal náhodou tři dcery, o něž se postupně naučil starat a mít je rád. Margo, Edith a Agnes však jejich nový tatínek nestačí, chtějí i mámu. Druhý díl tedy skončil krásným romantickým happyendem, kdy si Gru našel k sobě dokonalou ženu, antipadoušskou agentku Lucy. Nyní se Lucy postupně s děvčátky sžívá a dělá vše pro to, aby roli mámy plnila na sto procent. Přesto se však rodinka, která kromě Grua, Lucy a holek čítá ještě alespoň stovku Mimoňů, rozrůstá dál.

Vše je ale při starém. Margo se ve své začínající pubertě dostává do trapných situací s kluky, Edith a Mimoni zlobí, co to jde, a celý vesmír Agnes se točí kolem sladkostí a jednorožců. Gru si přeje být dobrým otcem, ale současně ho to táhne k padoušskému řemeslu zpátky, a tak se nechá svým bratrem zlákat k jedné poslední loupeži. Dru ale narozdíl od Grua nemá vůbec pro padoušství vlohy a celou misi kazí, co to jde. Úhlavní nepřítel Bratt toho samozřejmě náležitě využívá, nejen Gru, ale i holky se tak dostávají do nebezpečí.

O zábavu postaráno

U padoušské trilogie pozorujeme jednu relativně neobvyklou věc - všechny filmy se drží na stejné úrovni kvality. Ačkoli už nejsou novinkou ani roztomilí Mimoni, ani postavy padouchů, co mají po kapsách vymazlené superzbraně a jezdí v autech, která se zmáčknutím jednoho čudlíku mění v letadla či ponorky, stále je příběh stejně zábavný, záporáci se neopakují (a pokud někomu přijde, že ano, tak určitě ne tak, že by to rušilo), film je plný skvělých vtipů, napínavé akce a sem tam dostane prostor i nějaký ten dojemný rodinný moment. Během hodinu a půl dlouhého pokračování se spoustakrát přistihnete, že jste úplně polapení v animovaném dobrodružství nebo že se upřímně bavíte a smějete, protože nový Padouch skutečně plňuje vše, co od něj můžete očekávat.

Kdy a kde dávají film: Já, padouch 3

26.6.2017 | Káťa Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout