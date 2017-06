Cade Yeager (Mark Wahlberg) hledá Transformery, kteří dopadají na Zem, spravuje je a stará se o ně na velkém vrakovišti, kde si myslí, že jsou mezi spoustou starých aut maskovaní. Spolu se svým asistentem (Jerrod Carmichael) a osiřelou dívkou Izabelou (Isabela Moner) jsou však v hledáčku jak vládních organizací bojujících proti Transformerům obecně, tak i Deceptikonů, kteří vědí, že Yeager má talisman obrovské síly, který potřebují k nalezení Merlinovy hole, nástroje, který původně patřil mocné bohyni Quintesse. Té však byl ukraden a ona ho nyní chce zpět, aby pomocí něj mohla zničit svět lidí a zachránit tak Cybertron, domov Transformerů.

Quintessa si pro tento nelehký úkol nevybrala nikoho jiného než Optimuse Prima. Do děje postupně vstupuje i Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins), historik a jeden ze strážců tajemství o existenci Transformerů, a profesorka historie Vivian (Laura Haddock), která s nimi naopak nemá valné zkušenosti. Ti se společně s Cadem snaží najít Merlinovu hůl dřív, než se to podaří nepřátelům, a zachránit tak na poslední chvíli svět před jasným zánikem.

Jestli máte z tohoto stručného popisu pocit, že děj je docela komplikovaný, nemýlíte se. Noví Transformers jsou zjednodušeně řečeno dvě a půl hodiny dlouhý zmatek. Michael Bay, odborník výbuchy a epické bitvy, by si měl asi od někoho nechat poradit ohledně logických návazností, plynutí děje a celkové smysluplnosti výsledného díla. První hodina, ne-li hodina a půl filmu totiž není ničím jiným než nudnou prázdnotou vyplněnou neskutečně hloupými, rádoby dramatickými dilogy.

Když už diváci usínají v sedačkách, koukají na hodinky a modlí se, aby to skončilo, začne se alespoň trochu něco dít. Pomineme-li spoustu nesmyslů, kterých si všimnou i ti nejméně přemýšliví, je třeba upozornit na několik dalších vad na kráse. Jednak je to neskutečné kvantum postav, z nichž některé jsou pro děj absolutně nepodstatné. Totéž lze říct i o množství "důležitých" motivů - Merlinova hůl, talisman, co má Cade Yeager, ponorky, trny, které vyrůstají z naší planety, Stonehenge, poslední rytíř, Merlinův prapotomek a dědic... je toho prostě moc, absolutně to postrádá logiku a i optimistické diváky, kteří do kina vstoupí bez předsudků, to po chvíli prostě unaví. A upřímně, sem tam nějaká ta vtipná hláška to opravdu zachránit nedokáže (ačkoli se evidentně snaží).

Závěrečná bitva samozřejmě stojí za to, alespoň ke konci se tvůrcům podaří trochu upoutat pozornost. K tomu ale využívají své síly na maximum - dvě planety, které se téměř dotýkají, ale jedna z nich se chová jako nafukovací balónek bez gravitačního pole, Optimus Prime s mečem v ruce přilétá doprostřed bitvy na trojhlavém robodrakovi, zastavování času, děj odehrávající se střídavě pod vodou a ve vzduchu, i zde by se dalo použít "všeho moc škodí", ale aspoň už to není taková nuda.

Navzdory nesmírné snaze o nalezení co největšího množství pozitiv bohužel nezbývá než s lítostí konstatovat, že Transformers: Poslední rytíř není nic jiného než zdlouhavá epická slátanina, která nestojí za vyhozený čas snad vůbec nikomu. Uvidíte sice mnohé povedené vizuální efekty a dramatické bitvy, ale i přesto se jedná o jeden ze slabších kousků toho, co kina v současné době nabízí.

22.6.2017 | Káťa