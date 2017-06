Jsou polonazí, krásní a zachraňují životy. Někdy ale i sebelepší záchranář potřebuje pomoc. A některým, těm se zkrátka pomoci nedá. To je příklad očekávaného remaku seriálového hitu Pobřežní hlídka, kterému z televizních obrazovek zbyly jen červené plavky, oceán a jména hlavních postav. Zbytek by se měl máčet ve slané vodě do utopení.

K Mitchově (Dwayne Johnson) jednotce pobřežní hlídky se přidává zatracený olympionik Matt Brody (Zac Efron), který si po nekonečné sérii průšvihů musí jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných prací. Na pláži se seznamuje s dalšími rekruty na prestižní místo záchranáře a pouští se s nimi do odhalování nebezpečného obchodu s drogami. Jejich dobrodružství je lemováno úsměvnými nehodami, sabotáží, ale především - ctí sloužit u nebojácné hlídky.

Pamatujete na pubertální komedie z přelomu milénia? Řešil se první sex, vtipy byly záměrně nevkusné a prim náctiletých (povětšinou) chlapců na střední hrála délka minisukně jejich spolužaček. Pokud jste příznivci podobných uměleckých děl, nemáte se čeho bát. Místo nakukování pod svršky dostanete detailní záběry na penis zaseklý v lavičce, bujná ňadra poskakující v předepsaném rytmu a hlášky ve stylu špatně napsaného retro seriálu pro mladistvé.

Pitomé dialogy, které jsme v původní americké sérii Pobřežní hlídka ještě mohli brát s nadhledem, rostou s dvouhodinovou stopáží v jeden obrovský kýč a lacinou náhražku jakékoliv skutečné zábavy. Pokud se přece jen pustíme do analýzy příběhu, dostaneme klukovské dohadování o práci na vlastním písečku a drogovou královnu, která má slovo "zloduch" vyryté na čele - popřípadě ve výstřihu. The Rock s Efronem skáčou skrze plameny pro nešťastné tonoucí a paradoxně bojují se svým vlastním nemotorným během na pláži. Vedlejší příběhy v podobě outsidera, který si po boku krásné C.J. vydobyde místo v hlídce, jsou kořením do už tak přesolené polévky.

Film je napumpovaný soundtrackem a la Rychle a zběsile, místo rychlých aut nás ale čekají jen bazuky z ohňostrojů a počítačové triky na úrovni prvního Supermana s Christopherem Reevem (a to mu ještě škodíme). Ve výsledku tak skoro chyběl jen Chuck Norris, který by aspoň Johnsona plácnul přes biceps a řekl mu, ať film přetočí do titulků.

Katastrofa vzniká i z remaků lepších filmů a seriálů. V tomto případě jsme mohli být trochu benevolentnější než například u Krotitelů duchů, ale to, co vzniklo z inspirace Pamely s Mitchem, si nezasloužila ani Pobřežní hlídka. David Hasselhoff, který se ve filmu mihne, na konci poznamená, že oproti Rockovi vypadá vypelichaně. Je to však nová adaptace, která jako slípka před smrtí prosí o přízeň diváků. Stačí doufat, že v tom ti tuzemští umějí plavat.

