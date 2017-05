Sarah Brightman a Gregorian míří do Česka s královským koncertem Royal Christmas Gala

Jeden z nejlepších sopránů všech dob se po dlouhých 13 letech chystá znovu do Prahy. Skvělá Sarah Brightman vystoupí 16. prosince v Tipsport Areně na Královském vánočním koncertu, kde spojí své síly s Gregorian.

Není pochyb o tom, že Sarah Brightman patří mezi nejvýznamnější světové umělce. Její výjimečný hlas zní již více než třicet let z divadel, arén i stadionů a uchvacuje miliony fanoušků na celém světě. Stala se také inspirací hudebního skladatele Andrew Lloyda Webera při psaní nejúspěšnějšího muzikálu všech dob Fantom opery. Jako jediný umělec měla Sarah tu čest zpívat hlavní skladbu na 2 zahajovacích ceremoniálech olympijských her, a to v Barceloně roku 1992 a v Pekingu v roce 2008.

Pro české posluchače je důvěrně známá zejména skladba "Time To Say Goodbye", kterou Sarah nazpívala s Andreou Bocellim. Tento mezinárodní hit zazněl i v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde Milan Peroutka ztvárnil oba interprety v jedné osobě.

Sarah ve vánočním koncertě spojí své síly s nejlepší chorálovou skupinou světa: Gregorian. Jedinečné provedení kultovních popových a rockových písní, roucha mnichů a dokonalý sborový zpěv – to vše dohromady přináší posluchačům a návštěvníkům koncertů neopakovatelný harmonický zážitek.

Přijďte si s námi užít vánoční atmosféru, pohodovou náladu a samozřejmě ty nejlepší vánoční skladby Ave Maria, Silent Night, Merry Christmas z pera Johna Lennona a mnoho dalších. Moc se na vás všechny těšíme.

Sarah Brightman a Gregorian

Royal Christmas Gala je slavnostní vánoční show se špičkovými umělci, úžasnou scénou a úchvatnými světelnými i vizuálními efekty. Sólové skladby, dueta a další skvělé hudební kompozice se skládají z tradičních vánočních skladeb, ale zazní také největší hity Sarah Brightman i Gregorian.

"Sarah a Gregorian budou mít 3 pěvecké hosty výjimečných kvalit, 6člennou kapelu a symfonický orchestr," láká na show pořadatel Miroslav Bučko.

Projekt Royal Christmas Gala se představí v mnoha zemích Evropy a má ambici se stát pravidelnou vánoční akcí.