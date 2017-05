Nové Hřebejkovo drama navzdory faktu, že je založeno na skutečných událostech, zapadne mezi snímky s otřepaným námětem milostného trojúhelníku v kulisách druhé světové války.

Režisér Jan Hřebejk se v nejnovějším filmu obloukem vrací ke svému v pořadí druhému celovečernímu snímku Pelíšky. Ten se v roce uvedení stal naprostým hitem a stále si drží místo v první desítce žebříčku nejlepších filmů na ČSFD.cz. Mezi hlavními postavami v obou filmech najdete Vilmu (Emília Vašáryová/Aňa Geislerová) a jejího manžela Jindřicha (Jiří Kodet/Martin Finger) – v Rodinném příteli jsou tyto postavy téměř o třicet let mladší.

Film začíná nepříliš šťastným rokem 1939, kdy hlavní mužští hrdinové (Martin Finger a Jiří Macháček) pomáhají s protinacistickým odbojem a – jak už to bývá – někdo je zradí a udá gestapu. Manželky obou mužů a jejich sestra (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová a Klára Melíšková) tak zůstanou napospas péči o své právě narozené děti a o velkou vilu, kde všichni společně bydlí. Naštěstí je tu rytíř ve zlaté zbroji, gynekolog Jiří (Ondřej Sokol), který se o ně nezištně stará.

Na začátku má film až přehnaně rychlé tempo, a divák tak musí dávat velký pozor, aby mu neunikly klíčové okamžiky příběhu, kterých tu není zrovna pomálu, a aby se v nich později neztratil. Rychlost se následně radikálně sníží a další třetina filmu, která se dějově posunula o pět let dopředu, obsahuje nesmyslně roztahané, vyčerpávající scény. Větší prostor by se měl dát vysvětlení podstatných událostí a následující část by se měla nemilosrdně sestříhat na polovinu délky.

Další zásadní nedostatek filmu představuje zápletka. Ta je postavena na variaci starého známého tématu milostného trojúhelníku, která v tomto případě nápadně připomíná americkou válečnou romantiku Pearl Harbor s Benem Affleckem v ústřední roli. Tu ale ani znát nemusíte, úplně postačí, když budete obeznámeni s dějem Pelíšků. Potom snadno odhadnete, jak Rodinný přítel skončí.

Zdařilá výprava chyby nenapraví

Za filmem je na druhou stranu vidět obrovský kus práce, především co se týče výpravy. Tvůrci zvolili vhodné lokace natáčení, krásné interiéry funkcionalistické vily, dobové kostýmy nejsou přehnané, ale velmi decentní. Znamenitou hudbu k filmu složil Petr Ostrouchov, jenž byl v minulosti několikrát nominován na Českého lva. Dojem z filmu ale kromě příliš dlouhé stopáže a předvídatelnosti děje kazí také dobové nesrovnalosti, kdy je třeba příchod ruských vojáků při osvobozování Prahy vylíčen až moc idealisticky, a tím pádem i nevěrohodně.

Dětští herci paradoxně podali ve filmu lepší výkony než jejich plnoletí kolegové, možná díky faktu, že na rozdíl od nich nejsou profesionálové a jsou na scéně mnohem přirozenější. Dospělí herci, především něžného pohlaví, občas působí, jako by si spletli divadelní prostředí s filmovým – podobně jako na jevištních prknech emoce hodně přehrávají.

Konexe mezi Pelíšky a jejich de facto prequelem tak s sebou tvůrcům přinesla určité výhody a divákům zase handicap. Hřebejkovi a scenáristovi Petru Jarchovskému, o jehož předcích film pojednává, už zřejmě dochází náměty, kterých měli ještě před deseti lety poměrně dostatek, a tak trochu vaří z vody.

Sází jako vždy na atraktivní herecké obsazení, tentokrát navíc i na svůj evergreen z roku 1999, a nejspíš doufají, že lidé na letošní trilogii do kina půjdou buďto ze zvědavosti, nebo z čisté nostalgie. To však k zaručenému úspěchu a vysokým tržbám nestačí. Divák, který film na velkém plátně zhlédne z jednoho či druhého zmíněného důvodu, bude očekávat víc, než co mu filmaři nabídli.

