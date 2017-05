Filmy v Plzni. Ohlédnutí se za festivalem Finále

O předposledním dubnovém víkendu roku 2017 se z Plzně opět stalo pomyslné hlavní město české a slovenské filmové tvorby. Po sedm dní ve zdejší Měšťanské besedě, industriálním prostoru DEPO2015 i na dalších místech DO STŘEDY probíhá již třicátý ročník festivalu Finále. Letos ho zahájil nový počin režiséra Jana Hřebejka – snímek Zahradnictví: Rodinný přítel ve své předpremiéře.

ČTVRTEK: V HLAVNÍ ROLI HŘEBEJK

Rodinný přítel, který se promítal během slavnostního zahájení festivalu hned ve třech sálech, je prvním dílem filmové trilogie, jež dějově předchází evergreenu Pelíšky. Scenárista Petr Jarchovský čerpal především z rodinné historie.

„První dva díly nám vyšly jako dramatické příběhy (zasazeny jsou do období protektorátu a poválečných let – pozn. red.), poslední je romantická komedie (odehrává se na konci let padesátých – pozn. red.). Žánry ale v trilogii mícháme, najdete v ní i humor,“ vysvětlil Jarchovský během ceremoniálu.

PÁTEK: SATIRA, DOKUDRAMA I SERIÁLOVÝ MARATON

Nabitý program začal od dopoledních hodin a trval až do půlnoci. Dopoledne jsem po krátkém dilematu zašla na adventní oddechovku Pohádky pro Emu. Z filmu se sentimentálním, až trochu přeslazeným názvem se nakonec vyklubal celkem podařený snímek s koljovským námětem. Body navíc kromě hvězdného hereckého obsazení (Anna Geislerová, Ondřej Vetchý a další) přidal i zdařilý výkon neméně hvězdné Vilmy Cibulkové, která ztvárnila cynickou sociální pracovnici.

Dokumentární drama Uspávačka o sériové vražedkyni Jaroslavě Fabiánové se promítalo v suterénu Měšťanské besedy, v Divadélku JoNáš. Jak už název snímku napovídá, známá děčínská figurka sypala svým obětem do pití silné prášky na spaní. Hraný film se střídá s výpověďmi vyšetřovatelů či sexuologa Petra Weisse, který se případem také zabýval.

V neobvyklém prostoru nádraží Plzeň zastávka se vpodvečer promítal americký film českého exulanta Ivana Passera z roku 1974 – Zákon a nepořádek. Satira na tehdejší newyorské poměry, kdy se „obyčejní lidé“ nemohou spolehnout na službu policie a musí si proto zajistit svou bezpečnost vlastníma rukama (doslova), je jedním ze tří projektů, které se Passerovi podařilo v USA zrealizovat.

Večer jsme zakončili maratonem seriálu internetové televize Stream.cz, který nebude pro generaci mileniálů neznámou – jde o šestidílný Semestr. Proběhl v příjemném prostředí kavárny v DEP02015. Na projekci dorazila i delegace tvůrců včetně jedné z hlavních hereček, Evy Josefíkové, či režiséra Adama Sedláka.

SOBOTA: AKTÉŘI VÁLKY I DIVOKÝCH DEVADESÁTEK

Páteční diskuze s tvůrci seriálu Semestr se protáhla až do půlnoci, takže sobotní program u nás začal o něco později než předešlý den. Ve 14 hodin se ve Velkém sálu Měšťanské besedy s nádhernou stropní malbou Viktora Olivy (mimochodem autora obrazu Piják absintu v pražské Kavárně Slavia) promítalo válečné drama Anthropoid, podávající britský pohled na slavný atentát na Heydricha. Tento film je na velkém plátně značně intenzivnějším a emociálnějším zážitkem, než když ho sledujete v televizi, takže návštěva kina se v tomto případě rozhodně vyplatí.

Festivalová nabídka zahrnovala i přehlídku ze soutěže televizní tvorby, proto jsme k večeru zamířili na pilotní epizodu slovenského krimi seriálu Za sklom. V osmidílné sérii se podobně jako třeba v české Pustině řeší po celou dobu pouze jeden případ. V sousední zemi kriminalisté vyšetřovali záhadnou vraždu několika uprchlíků a pašeráka, který je převážel do Evropy. Jak sám producent však před projekcí zdůraznil, než o samotný děj šlo spíše o to atraktivní představitele mužských rolí, kteří u diváků budou vzbuzovat vizuální slast.

U kriminálních případů jsme tento den ještě neskončili a vrátili jsme se do DEPO2015, tentokrát do Klempírny, kde nás čekal dokument Petry Nesvačilové, kterým absolvovala FAMU. Zákon Helena se soustředí na pozadí Berdychova gangu, více než na samotný případ se režisérka snaží proniknout do tohoto polosvěta a pochopit jejich mentalitu.

NEDĚLE: OPĚT KRIMI

Rozhodování o strávení našeho posledního dne na festivalu bylo těžké. Nakonec jsme oželili zhlédnutí celého seriálu Pustina a opustili ho po pilotním díle (již dříve jsme ho totiž sledovali v televizi).

Zašli jsme se podívat na soutěžní osmý díl seriálu Rapl s názvem Agent, kde jsme potkali režiséra Jana Pachla a producenty. Temná krimi z prostředí Krušných hor, které podle slov režiséra bylo jako lokace natáčení nutné, protože čeští herci jsou rozmazlení a jedině v nepříznivých podmínkách podávají dobré výkony, rozhodně stojí za vidění, především díky nezaměnitelnému Hynku Čermákovi.

Abychom si od filmů oddechli, trochu jsme se po městě porozhlédli. Prošli jsme se po náměstí Republiky, po kterém běžel nahý Rudolf Hrušínský nejmladší, a vyšli jsme si na nejvyšší kostelní věž v ČR (v nejvyšším bodě je 103 metrů vysoká). Za návštěvu stojí i plzeňská Velká synagoga nebo Galerie Masné krámy.