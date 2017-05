V novém filmu režiséra Adama Smitha máme možnost nahlédnout do života malé a úzce spjaté kočovné komunity, která se živí všemožnými nelegálními aktivitami a volný čas tráví poflakováním okolo ohně a maringotek a debatováním o tom, že Země není kulatá, lidé se nevyvinuli z plazů a ve školách se učí samé nesmysly.

Chad Cutler (Michael Fassbender), který do školy nikdy nechodil a nyní toho trochu lituje, zažívá velké životní dilema. Na jednu stranu chce svým dvěma dětem a ženě Kelly (Lyndsey Marshal) poskytnout to nejlepší - tedy něco více, než měl on sám a než poskytuje komunita - na druhou stranu však pociťuje tlak ze strany svého otce Colbyho (Brendan Gleeson), který této malé problémové skupině vládne pevnou rukou a chce ji synovi časem předat. Chad je nucen dělat spoustu věcí, které mu nejsou příjemné, protože ani ve svém věku nedokáže otci vzdorovat. Colby o mnohém totiž odmítá diskutovat a stejně jako Země je placatá a vzdělání je škodlivé, tak i děti mají právo mluvit sprostě a Chad musí poslouchat jeho rozkazy.

Michael Fassbender zde skvěle ztělesňuje jak negramotného zlodějíčka, jenž je pro své vlastní pobavení i pro pobavení ostatních ochoten absolvovat kdejaké riskantní kratochvíle, tak profesionálního zločince - se svou vloupačkou, kterou mu nakáže otec, se dostane až do celonárodní televize, a přesto ví, jak dočasně uniknout policejnímu pátrání. Je to jak poslušný syn, co bez debat svolí k čemukoli, co si jeho otec usmyslí, tak zodpovědný táta a manžel, jenž se snaží přijít na to, jak se od této komunity odpojit a žít normální život, případně je-li něco takového vůbec možné.

Devadesát procent dialogů tvoří vulgární výrazy a nespisovná angličtina (týká se i malých dětí), což krásně podtrhuje celkovou atmosféru filmu, v níž se tak nějak všichni snaží dělat vše nejlépe, jak dovedou, ale jelikož v tomto prostředí vyrostli, nic lepšího neznají a jinak to ani neumí. Chadovy děti Tyson a Mini mají čím dál větší problémy držet krok se svými vrstevníky, za což může zejména vliv jejich dědečka jak přímo na ně, tak na jejich otce. Colby je velice křesťansky založený a kdykoli by mohl proti němu někdo jakkoli začít argumentovat, začne vyprávět příběhy a citovat Bibli, a něčemu takovému se nelze bránit.

Proti vlastní krvi není žádný mainstreamový snímek, může si tedy dovolit kratší stopáž i hlubší témata. Michael Fassbender ve své roli vyniká, dokonce mu možná podobné kousky sedí lépe než typický vyumělkovaný a nažehlený blockbuster. Celkově film navzdory komplikovanější tématice a nutnosti číst mezi řádky krásně plyne a rozhodně nenudí. V divákovi dokáže zanechat spoustu dojmů i dlouho po zhlédnutí, jen je potřeba k němu nepřistupovat s předsudky, nýbrž s otevřenou myslí.

