Jak žít a nosit design - nejen o tom bude Letní Dyzajn Market

Náměstí Václava Havla a provozní budova Národního divadla se o posledním květnovém víkendu znovu promění v baštu módy. Ty nejzajímavější kousky českých dyzajnérů, dobré jídlo, hudba i divadlo pro všechny věkové kategorie - to a mnoho dalšího chystá Dyzajn Market Léto.

Dyzajn Market se oblékne do letního hávu již tento týden. Nadšenci do módy a designu si 27. a 28. května užijí do sytosti originálních autorských kousků od ponožek, sukní a kabelek až po bytové doplňky a kosmetiku.

Na své si přijdou ovšem i ti, co na Dyzajn Marketu hledají spíše kulturní a gastronomické požitky. O tuto část programu se budou starat divadla, hudební kapely, ale pozor, pro tentokrát i módní přehlídky. To vše doprovázené vůní espressa, koláčů či burgerů.

Módní, originální a na mole

Zásadní novinkou letošního letního vydání Dyzajn Marketu budou dva bloky módních přehlídek. Už v sobotu na přehlídkovém mole představí svou tvorbu hned 11 dyzajnérů, v neděli pak naváže projekt ArtBees, který během netradiční taneční performance v choreografii Adély Stodolové představí tvorbu 50 českých i slovenských kreativních podnikatelek - designérek, návrhářek a výtvarnic.

"Autorskou módu předvedou modelky s velikostmi oblečení 36 až 42. Naším cílem je ukázat, že i extravagantnější modely mohou nosit ženy všech tvarů i velikostí. Navíc si zákaznice mohou vyhlédnutý model na Dyzajn marketu rovnou zakoupit, kdy nespornou výhodou nákupu je, že se zde s tvůrci přímo potkáte a můžete se tak s nimi rovnou domluvit, co by vám sedělo nejlépe," doplňuje dramaturgyně módních přehlídek Mariana Kučerová.

Pohodovou atmosféru v mezičase dokreslí funk-akustická kapela Wunder Bar nebo jazzový kvartet Actual tendencies v čele s kytaristou a skladatelem Tomášem Zápotockým.

Dyzajn pro dětské oči

Dyzajn Market nezapomíná ani na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti bude připraven dětský koutek plný her a tvořivých workshopů. Z Dyzajn Marketu si odnesou nejen vlastní výtvarná díla, ale případně i kufřík plný tajemství od Pikle z pytle.

V sobotních dopoledních hodinách je přivítají také herci Magdalena Zimová a Martin Matějka v pohádce Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, vyprávějící o důležitosti přátelství mezi žabákem a ropušákem. Představení nebude chybět ani v neděli - loutková pohádka Český Honza od souboru Lokvar zas přivede na scénu čerty, loupežníky i draka. Dyzajn Market ale na draka určitě nebude.

Foto: Tomáš Polák