B-SIDE BAND slaví 10. narozeniny novou deskou nazvanou jednoduše B-SIDE BAND: 10 LET. Orchestr, který na jaře roku 2006 založil trumpetista a bandleader Josef Buchta, má na svém kontě četné úspěchy a v současné době patří na tuzemské scéně mezi respektovaná hudební tělesa.

Mimořádné CD B-SIDE BAND: 10 LET v sedmnácti skladbách mapuje dosavadní působení a historii kapely, včetně významných hostů, kteří během deseti let s kapelou vystoupili. Narozeninová novinka B-SIDE BANDu vyjde 13. března.

Americký tradicionál Old MacDonald v podání Vojtěcha Dyka, společné songy Baby Drive s držiteli Grammy New York Voices, nebo It don't mean a Thing či Nevertheless s bristkým vokálním triem The Puppini Sisters, bigbandové aranžmá Intercooler kapely Monkey Business nazpívané Matějem Ruppertem, dvě společné skladby s Kurtem Ellingem či Too Close Comfort s Terezou Černochovou… Tyto a další skvělé skladby zazní z nového CD B-SIDE BANDu. Album z větší části tvoří originální live nahrávky, doplněné dotočenými studiovými nahrávkami.

CD B-SIDE BAND 10 LET tracklist:

1. BSB instrumental – Sing, Sang, Sung

2. BSB & Matěj Ruppert – Intercooler

3. BSB & Tereza Černochová – Too Close Comfort

4. BSB & Kurt Elling – Nature Boy

5. BSB & Kurt Elling – Resolution

6. BSB & New York Voices – Cloudburst

7. BSB & New York Voices & Vojtěch Dyk – Baby Driver

8. BSB & The Puppini Sisters & Vojtěch Dyk – Nevertheless

9. BSB & The Puppini Sisters & Vojtěch Dyk – It don´t mean a thing

10. BSB & Vojtěch Dyk – Old MacDonald

11. BSB & Vojtěch Dyk – Můj dědeček mě učívával jódlovat

12. BSB & The Puppini Sisters – Good Morning

13. BSB instrumental – Los Endos Suite

14. BSB & Michal Žáček – Dejavue

15. BSB & Michal Žáček – Sax with me

16. BSB & Roman Dragoun – Franta

17. BSB & Roman Dragoun – Zdroj