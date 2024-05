Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024. Letos budou mít účastníci Archirunu jedinečnou příležitost se na Prahu podívat z nadhledu. Centrum architektury pro vás otevře místa, která nejsou běžně přístupná.

Závodníci Archirunu budou moci prozkoumat staré budovy, co se zapsaly do naší historie. Nahlédnout na rekonstrukce těch, které neodmyslitelně patří do ulic naší metropole. Objeví i nové stavby, jež mění její tvář. Jednotlivé lokality budou, stejně jako v loňském roce,

postupně odhaleny ve spolupráci s ambasadory, mezi kterými je např. Janek Rubeš nebo Nikol Moravcová.

Archirun se uskuteční 24. srpna a je vhodný pro všechny běžce i neběžce. Nejedná se o typický závod, ale především o unikátní zážitek. Celková délka trasy je naplánována na zhruba osm kilometrů a je vhodná i pro seniory nebo rodiče s dětmi.

V rámci Archirunu si organizátoři i letos připravili doprovodný program jako komentované prohlídky, dílny pro děti a další aktivity pro všechny věkové skupiny. Otevřena bude také výstava Planeta Praha.

Startovné ve výši 500 Kč (do konce května) a 600 Kč (od června do vyprodání závodu) obsahuje tričko, medaili a občerstvení v cíli. Děti do 15 let mají startovné zdarma.