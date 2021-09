Metronome Prague Festival

Festival Metronome Prague 2022 láká na další velké jméno. Na pražském Výstavišti se představí jedna z nejzásadnějších světových kapel elektronické hudby, britští Underworld. Doplní tak již dříve ohlášené hvězdy Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds, britské indiepopové duo Oh Wonder a amerického zpěváka a skladatele Becka.

Kdy: 23. - 25. 6. 2022., Výstaviště Praha Holešovice

Festival Metronome Prague je první velký hudební a umělecký festival konaný v Praze. Jeho 5. ročník byl původně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně přesunut na rok 2022.

Underworld Britská formace je možná tím vůbec nejinspirativnějším a nejvlivnějším hráčem, který na elektronické scéně deváté dekády minulého století míchal karty hudebního vývoje. Rafinované vrstvení harmonií spolu s kolážovými...