Příměstský tábor Bike camp v Praze 7 otevírá přihlašován

Přemýšlíte, jak v létě zabavit děti? Příměstský Bike camp se v Praze 7 a okolí uskuteční již po osmé. Od 12. do 16. srpna se děti od 7 do 14 let mohou těšit na týden plný her, výletů, koupání a legrace spolu s oblíbenými vedoucími a cyklistickými závodníky. Ve spolupráci s Městskou Policií Praha a BESIPem si budou moct vyzkoušet dětské dopravní hřiště, pumptrek nebo bikrosovou dráhu. Samozřejmostí je také trénink správné techniky jízdy na kole a důraz na bezpečnost a fair play.

Příměstský Bike camp vyjde na 4 900 Kč. Cena zahrnuje oběd, pitný režim, program a všechny vstupenky. Pro děti s trvalým pobytem v některých městských částech může být poskytnuta dotace.

Tábor pořádá nezisková organizace Dělej co tě baví. Přihlášky a další informace: https://delejcotebavi.com/akce/2024-08-12-

Datum konání: 12.08.2024 - 16.08.2024

Začátek akce: 09:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Praha 7, Výstaviště Praha

Maximální počet dětí: 40

Cena: 4 900 Kč, pro děti s trvalým pobytem v některých městských částech možnost dotace