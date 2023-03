Sen noci svatojánské patří mezi divácky nejoblíbenější komedie. Shakespeare zde dokázal mistrovsky vyvážit lásku a krutost, ale i pláč, který se proměňuje ve smích. A rozehrát chaos svatojánské kouzelné noci, který se se svítáním opět přináší do života řád. Ale jak se to všechno stalo? Úplně obyčejně. Oberon se pohádal s Titánií a poručil Pukovi, aby našel kouzelnou květinu, která umí vyvolat lásku. Ale ne proto, aby se Titánie do Oberona znovu zamilovala, ale aby se zamilovala do kohokoliv. Třeba do osla, kterým je jeden z party vesnických řemeslníků, kteří nacvičují divadlo.

Do už tak barvitého příběhu se připletou ještě dvě milenecké dvojice, a Puk jim ve snu také potře oči kouzelnou květinou. Les, ve kterém všichni bloudí je najednou plný snů, ze kterých jde strach a Oberon s Pukem raději rychle dávají věci do pořádku...

