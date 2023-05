Desertní kvidoule - Cabaret Calembour

Tohle dobrodružství voní dálkami

Jdu hrát simultánky se sultánkami

Byl jednou jeden sultán a ten měl tři dcery. Jenže je neměl komu dát. A tak napsal do písku inzerát. Jenže ho smázla písečná bouře. Ta však přivála pohledného beduína. Jenže dcery byly tři a beduín jen jeden a sultán byl osvícenec a neuznával mnohoženství. Co s tím? Na to vám odpoví Sultán nad zlato, hříčka s orientálními zpěvy a – bude-li odvaha – i tanci. Sultánem to ovšem nekončí, nýbrž začíná. Tři kucí a jeden „boy nejen pro pánské oko“ vás přizvou k opulentnímu mejdanu na poušti! Bude se zpívat – třeba o ženě, co ráda mlsá ve velké večerní – a bude se žertovat – třeba o tom, o čem už se žertovat nesmí. Trvale udržitelný, ekologicky zodpovědný a po všech stránkách uvědomělý „environentertainmental“ kabaret. Proslýchá se, že historicky pátá kvidoule Cabaretu Calembour bude opravdovou lahůdkou a oázou humoru – ale možná je to jenom „turban story“!

