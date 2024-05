Jak může vypadat škola v džungli? Děti mají mít právo na vzdělání. Ačkoli jsou přístupy k výuce napříč kontinenty různé, zůstává jedno společné – musí probíhat v kreativním prostředí.

Italská architektka Marta Maccaglia, která od roku 2011 působí v Peru, zde založila vlastni ateliér Semillas, jehož cílem je především zkoumat a rozvíjet možnosti vzdělávání v odlehlých částech peruánské džungle. Ve své práci klade důraz na principy, které vychází především z lokálních kulturních tradic a zdrojů, a to tak, aby výsledek vždy co nejvíce zapadal do svého okolí. Nejde tu přitom jen o tradiční navrhování od stolu. Součástí procesů je i zapojení místních komunit do rozhodování a vytváření finančních modelů tak, aby zahrnovaly privátní i soukromý sektor. Hotové stavby jsou pak výsledkem společné práce a respektují místní hodnoty.

Práci Marty Maccaglia jste mohli vidět i na výstavě A Lot With Little, kterou jsme uváděli v únoru letošního roku.

Akce probíhá v angličtině bez tlumočení.

Zdroj fotky: (Urban Talks: Marta Maccaglia): CAMP