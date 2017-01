Svět Varekai v podání Cirque Du Soleil přidává v Praze další představení

Varekai by Cirque du Soleil se již v květnu představí v Praze. Jak se dalo čekat, zájem o lístky na tuto akci je opravdu velký. Dokonce takový, že se pořadatelé rozhodli přidat ke čtyřem již ohlášeným představením ještě páté. Na základě obrovského diváckého zájmu se tak přidává další představení v pražské O2 areně, které se uskuteční 21. května 2017 od 13.00 hodin. Vstupenky na nově zveřejněný termín byly do prodeje uvolněny dnes (6. ledna) dopoledne.

Pojem Cirque du Soleil je dnes již fenoménem. Ze skupiny dvaceti pouličních artistů, kteří stáli v roce 1984 u jeho zrodu, se stal význačnou mezinárodní organizací zajišťující vysoce kvalitní artistická vystoupení se sídlem v Québecu. Tato společnost má nyní již čtyři tisícovky zaměstnanců včetně více než 1 300 artistů z téměř padesáti různých zemí.

Cirque du Soleil již přinesl zábavu a okouzlení téměř 160 milionům diváků ve čtyřech stovkách měst, a to ve více než šedesáti zemích na všech kontinentech. V květnu tohoto roku se představí úplně poprvé i českému publiku, když do našeho hlavního města přiveze exkluzivní představení Varekai.

Slovo Varekai znamená v romském jazyce tuláků kdekoliv. Představení, které režíruje Dominic Champagne, tak vzdává hold kočovné duši, duchu a umění cirkusové tradice a těm, kteří s nekonečnou vášní pátrají po cestě, která vede do světa Varekai. Příběh začíná ve chvíli, kdy osamělý mladý muž opustí nebe a na padáku spadne do stínu kouzelného lesa, kaleidoskopického světa obydleného fantastickými tvory. Vlétne tak do mimořádného i absurdního dobrodružství.

Jak již bylo zmíněno, kritikou oslavovaná mezinárodní umělecká skupina Cirque du Soleil se s touto show představí v pražské O2 areně tedy hned pětkrát, a to od 19. do 21. května. Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí 1.190 - 3.450 Kč a mnohé o jedinečnosti představí prozrazuje trailer níže.