Divadlo pod Palmovkou představilo svou mobilní aplikaci

Aktuální program, nákup vstupenek či divácká věrnostní karta – to vše obsahuje nová mobilní aplikace Divadla pod Palmovkou, které se tak stalo prvním divadlem s interaktivním obsahem.

Mobilní aplikace Divadlo pod Palmovkou, za kterou stojí progresivní start-up Adam, nabízí kromě aktuálního programu divadla, také možnost zakoupit vstupenky přímo v aplikaci a slouží také jako elektronická verze karty věrného zákazníka. Kromě toho je v aplikaci k dispozici také „Bazar vstupenek“, ve kterém lze prodat vstupenku na jakékoliv představení, pokud se například nemůžete či nechcete zúčastnit. V informační části aplikace se dozvíte o speciálních akcích či soutěžích.

Kromě praktických věcí je aplikace doplněna také o zábavní část, ve které můžete sledovat například videa „palmovka prozrazuje“ nebo chatovat online s herci divadla. Po registraci můžete zhodnotit jednotlivé inscenace a pomoct tak dalším divákům ve výběru. A pro všechny nerozhodné diváky je aplikace obohacena o speciální test, který vám pomůže vybrat, na jakou inscenaci příště vyrazit.

Start-up Adam, který se podílel na vývoji aplikace, spadá pod společnost, která vytvářela aplikace například pro košík.cz nebo tesco.cz. „Byla pro mě radost vytvářet aplikaci, pro tak kreativní místo, kterým Divadlo pod Palmovkou bezesporu je. Snažili jsme se společně najít nadstandartní funkce pro fanoušky divadla, a tak se zrodil například jedinečný test, který vás navede k představení doporučenému na míru přímo vám, bazar vstupenek, chatování s herci či elektronická verze karty věrného diváka. Aplikaci Divadla pod Palmovkou vnímáme za jednu z nejlepších vyvinutých aplikací a hrdě se pod ni podepisujeme,“ uvedla za start-up Adam tvůrkyně aplikace Daniela Frymlová.

Všichni uživatelé, kteří si aplikaci stáhnou, se automaticky zařadí do soutěže, ve které může výherce získat jedinečný VIP celosezónní vstup do divadlo pro sebe a doprovod. Součástí balíčku jsou vstupenky na všechny premiéry včetně VIP přípitku s tvůrci inscenace na jevišti a také akreditace na mezinárodní setkání středoevropských divadel PALM OFF FEST.

Aplikace je dostupná pro operační systémy iOs a Android a je možné ji stáhnout na této adrese.