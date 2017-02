Na filmy většinou diváci chodí kvůli výborným hercům, zajímavému příběhu nebo promyšlené propagaci. V několika málo případech se ale stane, že tohle všechno není potřeba a stejně se o filmu ví a se zadrženým dechem se čeká, jaký bude. A to tehdy, když snímek zaštiťuje Režisér. Mezi takové patří i Martin Scorsese, který přichází se svým novým opusem Mlčení.

Příběh nás zanese do Japonska v polovině 17. století. Japonska, kde je křesťanství protizákonné a trestá se mučením a smrtí. Dva mladí portugalští knězi Rodriguez (Andrew Garfield) a Garupe (Adam Driver) se ale rozhodnou, že podpoří tamější křesťany, a hlavně že najdou svého učitele Ferreiru (Liam Neeson), který zde už léta žije a prý se zřekl své víry. Nejsou ale připraveni na to, co v této do sebe uzavřené zemi najdou. Zoufale se ukrývající křesťany, kteří jsou trestání za svou víru, pokud se jí nezřeknou. Rodriguez se snaží modlit za jejich životy, ale marně. Zabíjení pokračuje a bůh stále mlčí.

Psychologie postav důležitější než příběh

Předlohou pro film se stal stejnojmenný román Šúsaka Endó, který se považuje za autorovo vrcholné dílo. Možná proto se Scorsese spolu se scénáristou Jay Cocksem (Gangy New Yorku) rozhodli, že snímku ponechají románovou strukturu. Nutno ale říct, že dlouhé pasáže, ve kterých se nedočkáte žádné akce nebo vtipu, jsou režisérovým evergreenem. Pomalu a složitě zde divák poznává myšlení jednotlivých postav a musí se velmi soustředit, aby pochopil jejich mnohdy nelehká rozhodnutí.

Myslet o Mlčení

Mlčení ani v reálném životě ani ve filmu není pro každého. Je zdlouhavé, někdy nudné, někdy smutné a ocení ho jen trpělivý a zkušený divák. Rozhodně si ho nepustíte jen tak před spaním a je jisté, že nedosáhne takového úspěchu jako Vlk z Wall Street. Je to snímek, u kterého se musíte zamýšlet nad každým významem a obrazem. Naštěstí je každý záběr drobným klenotem do promyšleného a osobitého šperku. Skvělý výkon potvrzuje i to, že jejich tvůrce, kameraman Rodrigo Prieto (Vlk z Wall Street, Vinyl), je za svou práci nominovaný na jediného Oscara, který snímek může získat.

U tohoto filmu nakonec možná není nejdůležitější to, kdo nebo jak ho vytvořil, ale to, že diváka donutí uvažovat. Zamyslet se nad svým životem nebo nad dnešní dobou, nad tím, že rozhodovat se správně je těžké a že odsuzovat někoho za něco, co jste si neprožili, je nemožné. A to je dnes ve směsici trapných komedií, povrchních softporn vydávajících se za romantické filmy a nudných dobrodružných snímků, u kterých za hodinu nevíte, o čem byly, příjemná změna.

