Festival krátkých filmů myslí i na dětského diváka. Chystá pro něj promítání i doprovodný program

Již potřetí připravuje Festival krátkých filmů Praha speciální sekci Pragueshorts dětem, která nabídne ve spolupráci s Aeroškolou program pro děti od 5 do 8 let. V kině Aero a Bio Oko tak proběhne v rámci festivalu program pro malé filmové fanoušky i jejich rodiče, během něhož se dočkají dětských krátkých filmů z celé Evropy.

Pragueshorts dětem se letos uskuteční hned dvakrát. První promítání proběhne v sobotu 21. ledna v kině Bio Oko, druhé o den později v kině Aero. Obě odstartují se třetí hodinou odpolední. “Dětský dramaturgický tým letos vybral sedm filmů a to z Německa, Francie, Slovinska a nechybí ani zástupce z České republiky,” přibližuje program koordinátorka sekce Pragueshorts dětem Anna Purkrábková, “malým divákům nabídneme možnost prožít spoustu filmových dobrodružství. Nejen s vlkem s vášní pro balet, chobotnicí, panem Hříbkem, ale třeba i s princem Ki Ki Do.”

S promítáním ale sranda rozhodně neskončí. Pro děti je totiž připraveno navíc také 90 minut aktivit, v rámci nichž se budou moci dostatečně vyřádit a pod vedením zkušených lektorů rozvíjet svou fantazii a kreativitu. “Na pohádky bude již tradičně navazovat aktivní program pro děti přímo v sále. Tentokráte si popovídáme o zvířecích hrdinech, které uvidíme v pohádkách, ale i o těch, které znáte z jiných filmů. Řekneme vám, jak se vlastně se skutečnými zvířecími herci zachází, aby dokázali správně ztvárnit svou roli, jak takové natáčení se zvířaty vypadá, i jakými triky lze skutečné zvíře ve filmu nahradit. Nakonec si pak všichni vlastního zvířecího herce vyrobíme,” představuje doprovodný program Linda Arbanová z Aeroškoly.

Festival krátkých filmů Praha se letos uskuteční již po dvanácté, a to od 18. do 22. ledna v kině Světozor a v kině Pilotů. Návštěvníkům nabídne opět to nejlepší ze světového krátkometrážního filmu. Hlavním lákadlem letošního ročníku jsou snímky natočené na motivy povídek Neila Gaimana, jednoho z nejpopulárnějších současných autorů fantasy. Kromě něj se festival zaměří také na prestižní BAFTA Awards i na díla z Balkánského poloostrova. Chybět nebude ani oblíbená Brutal Relax Show i na ukázka ze současné české tvorby.