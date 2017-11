Potrhlá komedie Jo, není to jednoduché stojí rozhodně za návštěvu

V životě jsou situace, v nichž to není skutečně jednoduché, o čemž se můžete přesvědčit i ve stejnojmenné divadelní hře. Její další představení proběhnou 7. a 8. listopadu 2017 v pražském divadle Na Perštýně od 19:30. Na co se můžete v této "potrhlé" komedii těšit?

Eduard je vysokoškolský profesor a rozvedený stárnoucí muž. Jako milenku má mladou studentku Sáru, kterou původně doučoval matematiku. Jeho bývalá žena Marian mu přichází oznámit, že by ho ráda seznámila se svým novým, mladým milencem. Sára je dcera Marianiny nejlepší kamarádky. A aby to nebylo tak jednoduché, přichází za Eduardem ještě jeho dcera Julie, také mladá studentka a přítelkyně Sáry. A to s požadavkem, zda by u něj nemohla dočasně bydlet se svým milencem Marcem, o jehož existenci neměl Eduard do té doby ani ponětí...

V komedii pod režijním vedením Radky Stupkové vystupují většinou začínající herci. Ale tento fakt na jejich výkonech není rozhodně znát. Během minulého představení hry Jo, není to jednoduché se diváci téměř nepřetržitě smáli. Pokud tedy nevíte, co s volným časem, určitě navštivte divadlo ležící v samém historickém centru Prahy.

