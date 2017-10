Brněnská výstava připomíná československé konceptuální umění 70. let

Výstava ČS koncept 70. let právě probíhající ve Fait Gallery v Brně se zaměřuje na umělecké tendence od konce 60. let doznívající až začátkem let osmdesátých. Konceptuální díla a projekty československých umělců, mimo jiné Milana Knížáka nebo Milana Grygara, zde můžete zhlédnout do 13. ledna příštího roku.

„Nástup konceptuálního umění na počátku 70. let znamenal posun zájmu od estetických a materiálových kvalit díla k jeho osobnímu, sociálnímu, historickému a často i teoretizujícímu kontextu.

Na rozdíl od západní umělecké scény bylo konceptuální uvažování autorů v Československu motivováno osobnějším hledáním podstaty vztahu mezi umělcem a uměním, a to jak v rovině umělecké, tak politicko-etické, společenské, případně ekologické,“ uvedly kurátorky výstavy – Beata Jablonská, Denisa Kujelová a Jana Písaříková.

Na výstavě najdete různé podoby vlivu konceptualismu na kresbu a fotografii nebo se dozvíte, jaké v době normalizace vznikaly futurologické, akční a environmentální projekty. Československo ukazuje jako kompaktní celek – právě v sedmdesátých letech se totiž nejvíce rozvíjel umělecký dialog mezi těmito dnes už rozdělenými zeměmi.

Vystavená díla vytvořily desítky autorů, mezi něž patří třeba průkopník op-artu Milan Dobeš, kterému nedávno otevřeli muzeum v Dolních Vítkovicích, J. H. Kocman, dříve se věnující stamp-artu a mail-artu, či již zesnulý performer Sonny Halas.

Zdroj: archiv Fait Gallery