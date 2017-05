Disney je pod nátlakem hackerů, kteří hrozí, že zveřejní nové Piráty z Karibiku

Možná se dočkáme pátého dílu Pirátů z Karibiku s podtitulem Salazarova pomsta o několik dní dříve. Filmové studio Disney se totiž právě nachází pod nátlakem hackerů - ti se dožadují výkupného v bitcoinech, jinak prý po částech začnou film dávat na internet.

Ačkoliv Bob Iger, ředitel společnosti Disney, odmítl zveřejnit, o který film se jedná, světová média se shodují na tom, že jde s největší pravděpodobností právě o nové Piráty z Karibiku. Jelikož je tento film velmi očekávaný, kdyby unikl na internet před svou premiérou, mohlo by to mít silné negativní dopady na návštěvnost kin.

Společnost Disney však i přesto zaplatit odmítá. Dle všeho hackeři hrozí, že nejprve vypustí do světa 5 minut z filmu, pokud to nebude stačit, tak postupně po 20 minutách unikne i zbytek filmu. Společnost Disney však spolupracuje s FBI a nejspíše doufá, že stihne zveřejnění zabránit, aniž by musela platit.

Ať se situace vyvine jakkoli, filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se dočkáme nejdéle 25. května, kdy má premiéru ve světových i českých kinech.