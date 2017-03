Akce East Doc Platform ocenila nejlepší projekty svého šestého ročníku. Hlavní cenu získal snímek o ruské propagandě

Institut dokumentárního filmu v rámci festivalu Jeden svět uskutečnil největší dokumentární akci svého druhu v regionu East Doc Platform, která letos proběhla již pošesté. Do metropole se na ni sjelo 400 filmových profesionálů, zástupců významných světových festivalů a dalších klíčových osobností z oblasti dokumentárního filmu.

Na East Doc Platform se letos přihlásilo téměř 300 dokumentů, které jsou teprve ve fázi vývoje, výroby či postprodukce. Několik desítek z nich pak postoupilo do soutěže, v níž soupeřily o devět cen. Ty nejlepší snímky organizátoři ocenili 11. března v Divadle Komedie. “Porota ocenila snímky, které zkoumají vliv putinovského Ruska, dopad globálního oteplování i náboženský radikalismus,” přibližuje výběr Miriam Ryndová, vedoucí East Doc Platform.

Hlavní cenu si letos odnesl připravovaný ruský snímek Provincial Town of E, který pojednává o propagandě a jejím dopadu na obyčejný život Rusů. Z festivalu si tak odvezl finanční podporu jeho režisér Dmitry Bogolubov. “Projekt zachycuje důležité sociální a geopolitické problémy současného Ruska pohledem do každodenního života na malém městě. Pomocí výpovědí svědků historických událostí a lidských příběhů filmaři ukazují, jak minulost poznamenává současnost a nutí nás přemýšlet o budoucnosti,” zdůvodnila své rozhodnutí mezinárodní porota.

S prázdnou neodešla ani španělská režisérka Alby Sotorra a její film The Earth Masters a dokument Before Father Is Back od gruzínské režisérky Mariny Gulbiani. První zmiňovaný zaujal svým pohledem na aktuální stav globálního oteplování, druhý přibližuje osudy muslimských dětí trpících omezenou svobodou. “Dokument přináší unikátní vhled do prostředí, z něhož se rekrutují bojovníci Islámského státu,” doplňuje dramaturgyně Věra Krincvajová z České televize.