NoD se opět promění v Muzeum vzpomínek. Divadlo NIE se vrací se světově uznávanou inscenací

Svou čtyřstou reprízu přijede do Experimentálního prostoru NoD oslavit inscenace Divadla NIE Muzeum vzpomínek/ Museum of Memories. Hra, kterou mohli vidět diváci po celém světě, se vrátí do Prahy na dvě reprízy, jež proběhnou v pondělí 13. března od 18 a od 20 hodin.

“Na své vzpomínky se nemůžeme zcela spoléhat, zároveň však neexistuje žádná jiná skutečnost, než ta, kterou si neseme právě v nich. Každý okamžik, který prožijeme, získává na důležitosti jedině díky minulosti. Kdyby z našeho vědomí někdo vymazal minulost, ztratily by přítomnost a budoucnost veškerý význam,” vysvětlují myšlenku inscenace její tvůrci. Podle nich je právě uchovávání si věcí v paměti tím, co nás odděluje od nicoty.

Divadlo NIE si ve své inscenaci vytvořilo vlastní muzeum, které je tvořené ze 70 m² rezavých kartoték. U nich se nachází pětice postav - dva bratři, soused, učitelka a přítelkyně. Každý z nich pak divákům vypráví příběh o člověku, jehož ztratil, a to s něhou, humorem a s živou hudbou v pozadí. Po představení se šuplíky kartoték otevřou a vyjeví návštěvníkům předměty, které se v nich ukrývaly. Jeviště se tak stává malou výstavou, která má podnítit člověka k úvahám o svém životě a vzpomínkách.

Na svém kontě má Divadlo NIE již 32 představení, které uvádělo ve 34 zemích světa. S inscenací Muzeum vzpomínek/Museum of Memories, kterou má na svědomí režisér Kjell Moberg, zavítalo kromě Evropy třeba také do New Yorku. Na svém kontě má také několik mezinárodních ocenění a dodnes ji vidělo 18 tisíc mladých diváků v Evropě i Americe. V NoDu se mohou návštěvníci kromě představení těšit také na výstavu fotografií, která mapuje práci divadla od jeho založení v roce 2001.

Foto: Přemysl Bukovský, Robert Altman, Vojtěch Švejkar