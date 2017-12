Houslový virtuos Nigel Kennedy míří do České republiky. Doveze hudbu od klasiků i rockových legend  

Nigel Kennedy je vůbec nejprodávanějším houslistou všech dob. Úspěchy sklízí jak na poli klasické hudby, tak i v jazzu a rocku. To svědčí o pestrosti jeho repertoáru. Na pódiu navíc boří stereotypy o zbytečné upjatosti vážné hudby a nelení si sundat sako i kravatu. “Tak jsem si vytvořit přímý vztah k divákům. Uvědomili si, že jsme stejný jako oni. Moje hudba jim tak byla mnohem bližší,” vysvětlil hudebník, který se proslavil mimo jiné svou interpretací tvorby Jimiho Hendrixe, kterou nahrál k jeho poctě.

Na svém účtě má Kennedy spolupráci s mnoha známými osobnostmi světové hudební scény. Mezi ty nejslavnější patří třeba Paul McCartney, Kate Bush, Robert Plant a skupiny The Who, Led Zeppelin a další. Kromě hry na housle se věnuje rovněž hudební režii, založil svůj vlastní orchestr a již mnoho let stojí v čele Polského komorního orchestru. Je také organizátorem hudebních festivalů.

Fanoušci ho však milují také pro jeho lidskost. Velmi známé je rovněž jeho nadšené podporování fotbalového klubu Aston Villa. V roce 1982 hrál jeho oblíbený tým Evropský pohár v Rotterdamu. Aby nepřišel o závěr utkání, nechal si na jeviště přinést obrovskou obrazovku, na níž spolu s publikem zápas sledoval. Až potom pokračoval v koncertu. “To byl ten správný výsledek večera, užili jsme si jak hudbu, tak fotbal,” konstatoval poté, co hráči Aston Villy zvítězili.

“Někdy hudbu přirovnávám ke sportu. Vidíte skvělé sportovce, kteří se neustále snaží zlepšit. I když se dostanou na první místo, nikdy nejsou spokojení, chtějí dosáhnout víc. No a já to dělám také tak,” vysvětlil hudebník, který se již v březnu příštího roku představí v pražském Kongresovém centru. Vystoupí zde spolu s pěti doprovodnými hudebníky a pestrým programem.

1.12.2017 | Barbora Bittnerová