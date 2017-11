Manson představil v Praze naživo novou desku, marylinovskou show však fanoušci neviděli

Mistr divnosti a extravagantních podiových překvapení vydal na začátku října novou desku, kterou přijel v neděli 19. listopadu představit naživo i pražským fanouškům. Téměř vyprodaná Tipsport aréna čekala, co nové album pod názvem Heaven Upside Down v podání naživo přinese. Fanoušci se sice očividně velmi dobře bavili, klasické dechberoucí představení ale Marylin Manson nepředvedl. Většinu koncertu totiž strávil buď na vozíku, na jedné noze opřený o speciální berli a nebo dokonce vleže. Jeho obdivovatelé však byli pravděpodobně rádi, že vůbec do Prahy dorazil. V rámci turné k nové desce se totiž v říjnu zranil - na jednom z vystoupení doma ve Státech na něj spadla obří maketa pistole. Část svých koncertů tak musel zrušit, ale už tehdy přislíbil, že do Prahy rozhodně přijede.

Těžko říct, jak by pražský koncert vypadal, kdyby ke zranění nedošlo. Hudebně se jednalo o mnohotvárnou kombinaci nových písní a starých pecek, jako je třeba This Is The New Sh*t, The Beautiful People nebo Sweet Dreams. Nabídka starých i nových songů však trvala pouze něco málo přes hodinu. Veškeré dění se odehrávalo jen na podiu, kde byla většina světelné show dedikována právě uzdravujícímu se frontmanovi kapely, ostatní členové byli hodně v pozadí. Manson nenabídl ani doprovodné obrazovky, na kterých by mohli fanoušci v zazších částech arény sledovat lépe, co se na jevišti odehrává.

Na druhou stranu se legendární showman snažil, jak sám už předtím řekl, vytěžit ze svého handicapu maximum. Nástup před zaplněnou halu podal na vozíku, který měl připomínat draculovské křeslo, a po celou dobu představení měl při sobě netradičně arsenál asistentů v chirurgických outfitech, kteří mu často mezi písněmi pomáhali připravit se na další výkon. Na podiu nechyběly ani ony osudné makety pistolí, které zapřičinily koncertní pauzu a pravděpodobně i změnu scény.

Marylin Manson nastavoval svými předchozími vystoupeními laťku hodně vysoko. Zpěvák, který působí se stejnojmenou skupinou už od začátku 90. let, dokázal vždy na všech představeních překvapit perverzními scénkami, které už dnes k jeho image neodmyslitelně patří. Ačkoliv byl pražský koncert oproti některým předchozím rozhodně klidnější, byl i tak mansonovsky osobitý a Marylinovi obdivovatelé si jej užívali. K tomu je ještě potřeba dodat dvě nezpochybnitelné a obdivuhodné skutečnosti, a to že Manson natočil ve své kariéře už celých 10 studiových alb a tři z nich získala platinu.

Legendární ikona světové rockově-metalové hudby zamíří v rámci turné do konce roku ještě například do Německa, Itálie, Švýcarska, Francie, Belgie, Nizozemí nebo UK.

Titulní foto: Instagram Marylina Mansona

