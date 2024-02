The Show a Tribute to ABBA

Hity slavné popové skupiny ABBA zazní v Praze! Show vzdá hold 50. výročí jejího průlomu! Show na její počest dorazí i do Prahy.

Švédskou popovou skupinu ABBA založenou ve Stockholmu v roce 1972 není třeba dlouze představovat. Její členové, Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid, z jejichž počátečních písmen křestních jmen vznikl název, se vryli fanouškům pod kůži hity jako Dancing Queen, S.O.S., Mamma Mia, Money Money Money nebo Gimme! Gimme! Gimme!

Mezinárodního průlomu dosáhla skupina poté, co v roce 1974 zvítězila v soutěži Eurovize s písní Waterloo a byla první neanglicky mluvící popovou skupinou, která dobyla hitparády v anglicky mluvících zemích, včetně Velké Británie, USA, Kanady, Irska, Jižní Afriky a Nového Zélandu. V roce 2024 to bude právě 50 let od této pro skupinu důležité události, tak bude co slavit!