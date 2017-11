Skromně ke stromu oběšenců. Tři dekády J. N. Howarda braly dech i beze smyčky kolem krku

"Are you, are you, comin' to the tree?" ptá se Katniss Everdeen v chytlavé písni, jejíž melodie pochází z pera talentovaného šestašedesátiletého autora Jamese Newtona Howarda. Tetralogie Hunger Games je ale pouze jedno z hudebních mistrovství, které kalifornský rodák přivedl k životu. Po třiceti letech v oboru se rozhodl jít ve stopách svého velkého kamaráda a kolegy Hanse Zimmera a vyjet se svou úchvatnou prací do světa. Více než čestné garde mu dělal Český národní symfonický orchestr.

Howardova show se od koncertu německého kolegy velmi liší. Zatímco Zimmer sází na orchestr vybraných muzikálních mágů, spoluautor hudby k Temnému rytíři spoléhá na zkušené těleso, originalitu a chytrá a vtipná intermezza. V momentě, kdy Howard odloží taktovku, je příjemným společníkem diváků a podle všeho i muzikantů na jevišti. Sám říká, že v dirigentství má mezery, ale drobné minely mu odpustí každý.

Jeho hudbu doprovází filmové ukázky i vkusné animace. Emoce z hudebního zážitku podporuje celková práce se scénou. Světla jsou vyladěná s údery bubnů i tažením smyčců. Přes všechen efektní obal ale nejvíc působí samotná Howardova hudba. Skladatel má neskutečný rozsah v aranžmá i žánrech. Začíná tématem z Fantastických zvířat, aby se přes Petra Pana dostal k psychologickým dramatům M. Night. Shyamalana. Na druhou stranu z rukou jeho vděčných muzikantů uslyšíte romantického King Konga nebo rozpolcenost zlomeného ochránce města Gotham v Nolanově batmanovském opusu.

Představení nemá hluchá místa. V momentě, kdy by divák jen na chvíli ztratil koncentraci, přichází Howard s osobním příběhem zpracovaným do veselé animace doprovázené živým komentářem. Historky o průlomové spolupráci s Eltonem Johnem nebo kamarádství se Zimmerem křížuje autorova neochota cvičit na piano. Následně však vystřihne nádherné sólo ze své jediné sólové desky.

Kromě jako vždy brilantního Českého národního symfonického orchestru si své místo na výsluní užila také vítězka soutěže s výše zmiňovanou písní ze série Hunger Games. Gabriela Heclová se úlohy koncertní Katniss zhostila se ctí a sympatiemi a vlastně tak do celého večera hladce zapadla.

Blockbustery, psychologická dramata, pohádky i akční snímky doplnila něžná nota romantických komedií. Naoko nepříliš výrazná část koncertu přinesla například milostné téma z Pretty Woman, jednoho z devíti filmů s Julií Roberts, na kterém Howard pracoval. Klavír doprovázející scénu, ve které prostitutky klienty na pusu už líbají, podtrhuje celkový dojem z vydařeného večera. A zdaleka nemuselo jít o velkolepý závěr. V něm znovu dominovala Fantastická zvířata a kde je najít (na dvojce autor aktuálně pracuje) a finální Maleficant.

Talent. Muzikálnost. Cit pro aranžmá. Epičnost. To je pouze pár superlativů, kterými se dá James Newton Howard označit. Nejvíce ale společně s fenomálními třemi dekádami ve filmu dominovala večeru lidskost, skromnost a radost z práce, která diváky bude bavit vždycky. I'm definetely comin' to the tree!

Foto: Barbora Bittnerová

Názor informuji.cz: 90% Kongresové centrum Praha

20.11.2017 | Tomáš Fiala