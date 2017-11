Václavák opět zaplní Koncert pro budoucnost. Vítězství demokracie oslaví s hudebníky i prezidentskými kandidáty  

V pátek 17. listopadu Koncert pro budoucnost opět rozezvučí Václavské náměstí. “Prožíváme klíčové období mezi volbami. Nová vláda a brzy nový prezident ovlivní směřování republiky na řadu let dopředu. Oslovili jsme proto desítky hudebníků a osobnosti veřejného života, aby se v tento významný den každý sám za sebe vyjádřili k naší společné budoucnosti,” vysvětlují organizátoři koncertu.

Program bude opět tvořit nabité pásmo koncertů a projevů. Pro návštěvníky zahraje třeba Laco Déczi & Celula NY, Lenka Dusilová & Baromantika, Aneta Langerová, Kapitán Demo, Jaroslav Uhlíř, Emma Smetana, Zrní, Thom Artway či The Plastic People Of The Universe NG. S projevy pak vystoupí ekonom Tomáš Sedláček, Karel Janeček, Petr Pithart, Šimon Pánek či prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Jiří Drahoš a Pavel Fischer. Moderace se ujme již zmiňovaná Emma Smetana a Pavlína Kvapilová.

“Po 28 letech svobody se zde opět extrémisté a populisté toužící po moci snaží šířit strach a nenávist a hloubit příkopy mezi námi. Pojďme proto vyslat jasný vzkaz: My, občané České republiky, neustoupíme ani krok tlakům na prosazování nesystémových zákonů, omezování nezávislosti soudní moci a médií či jakémukoliv porušování či omezování lidských práv a svobod,” vyzývá Koncert pro budoucnost ve svém prohlášení.

Vstup na koncert je zcela zdarma. Program proběhne v horní části Václavského náměstí. Zapojena budou i další části republiky, jelikož se celý koncert bude online přenášet online do regionálních měst. Pořadatelé odmítají, že by byl koncert protestním setkáním. Jeho cílem se setkání občanů a důstojná oslava 17. listopadu.

16.11.2017 | Barbora Bittnerová