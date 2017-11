Nudle a rohlíky, sochy i grafiky. Takové jsou letošní Pokoje 

Letos se přehlídky účastní přes 60 ateliérů z 18 českých uměleckých škol. Zájem o účast byl takový, že museli organizátoři přidat ještě prostory v další budově. Některé instalace musely být umístěny kvůli nedostatku místa i přímo na schodišti, na chodbě či na toaletách. Celkově studenti vyzdobili pokoje a prostory ve třech patrech dvou různých budov v Hybernské ulici. A zájemci si dojeli upravil svou místnost nejen z Prahy, ale rovněž z Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Štětí, Zlína i Ústí nad Labem.

Site specific instalace vznikaly přímo na míru větším či menším pokojům, kterými návštěvník v rámci výstavy prochází. Zážitek je to velmi různorodý. Každý z ateliérů totiž pojal svou místnost po svém. Právě to je na celé akci nejzajímavější. Člověk se může v jednu chvíli procházet krásným uklizeným pokojem s obrazy, v tu druhou vytváří z rohlíků poházených po zemi strouhanku. Nebo si prohlíží jednoduché minimalistické instalace, aby vzápětí otevřel dveře a vešel do obrovského nepořádku do pokoje s pomalovanými stěny a nápisem Tohle není Ústí. Zdarma si můžete připravit i čínskou instantní polévku nebo vytvořit písmo svých snů.

Některé místnosti jsou znepokojující, jiné nabídnou návštěvníkům chvilku klidu. Třeba v pokoji připomínajícím podzimní zahradu na návštěvníky dýchne pocit pohody. Tu vzápětí odvane místnost celá polepená novinami či letáky, z nichž nápis How Do U Feed Your Head? přímo křičí. Tak se nenechte vlákat do spárů předvolebních plátků a předvánočních slev a přijďte nakrmit svou hlavu pestrostí a originalitou. Přesně takové jsou totiž pražské Pokoje.

Foto: Barbora Bittnerová

16.11.2017 | Barbora Bittnerová