Pokoje VI.

Site-specific přehlídka mladého umění a konfrontace vybraných ateliérů českých vysokých uměleckých škol.

6. ročník festivalu potrvá deset dní. Přes 60 ateliérů se představí ve dvou domech.

10. listopadu budou pokoje otevřeny od 19 do 23 hodin, od 11. do 19. listopadu od 10 do 21 hodin.

Vstupné činí 100/80 korun.