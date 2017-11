Přehlídka mladého umění Pokoje se přehoupla do své druhé poloviny. Láká na tři patra site specific instalací 

Pokoje otevírají své dveře návštěvníkům až do neděle 19. listopadu. Do té doby mohou každý den zájemci obdivovat práci více než 60 ateliérů z 18 uměleckých škol po celé České republice. Na instalacích se podíleli mladí umělci z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Štětí, Zlína i Ústí nad Labem. Ti spojili své síly, aby nadobro přetvořili dlouhodobě nevyužívané domy v Hybernské ulici.

Site specific instalace vznikaly přímo na míru prostředí vybydlených baráků. Návštěvníci se mohou těšit nejen na obrazy, sochy či keramiku, ale rovněž na neotřelé a originální projekty. Každý z desítek pokojů přináší svůj vlastní příběh a člověk tak může na jednom místě projít hned několika zcela odlišnými světy. “Různorodost a odlišné přístupy jednotlivých ateliérů jsou na celých Pokojích to nejzajímavější. Jsme rádi, že nejen návštěvníci, ale i vystavující studenti mají díky Pokojům možnost vidět, jak lze stejný prostor umělecky uchopit velice rozmanitě,” vysvětlil spoluzakladatel Pokojů David Skála.

“Pokoj - místnost je jediným zadáním, se kterým si studenti musí poradit, ukázat, na čem zrovna pracují a jaká je jejich schopnost vypořádat se s určeným prostorem,” vysvětlují organizátoři princip výstavy. Ta se setkává nejen s velkým zájmem návštěvníků, ale rovněž studentů, kteří zde chtějí svou tvorbu představit. “Letos jsme vzhledem k obrovskému zájmu ateliérů výstavu rozšířili i do druhého domu a do prostoru chodeb a schodišť, abychom dali příležitost se prezentovat co nejvíce zájemcům,” dodal Skála.

14.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout