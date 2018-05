se otevřou brány všech 65 budov a prostorů, které se letos zapojí do festivalu Open House Praha. O víkendu 19. a 20. května 2018 se budete moci podívat do míst, která vám v průběhu roku zůstávají skrytá a dozvědět se tak trochu více o bohaté architektuře a historii Prahy. Kromě budov, které se do festivalu zapojily v minulých letech, máme v programu 24 naprostých novinek!

Zájemci budou moci letos navštívit a projít si více než 65 budov a prostorů, sídla firem, úřadů či moderních technických staveb, například Pražské kreativní centrum, které sídlí na Staroměstském náměstí, Centrum architektury a městského plánování (CAMP) či Petschkův palác, který za 2. světové války zabralo gestapo a kde dnes sídlí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Milovníci vlaků mohou nahlédnout do uzavřených prostor Masarykova a Hlavního nádraží nebo se podívat na nádraží Praha-Bubny. Obdivovatele architektury zase může zaujmout Winternitzova vila, jedna z posledních zakázek Adolfa Loose, fanoušky industriální architektury by mohl přilákat areál Podkovářská či Pragovka Art District, sídlící v prostorách bývalé továrny. Návštěvníky přivítají však i další paláce, vily, administrativní či kancelářské budovy.

Naplánujte si vlastní trasu

Pro vaše snadnější plánování návštěvy pražských architektonických skvostů si můžete již nyní na našich webových stránkách vyfiltrovat budovy podle různých kritérií (například jejich lokality, typu budovy, doby zpřístupnění, programu apod.). Připravujeme pro vás také tematické okruhy a další novinky. Kompletní program festivalu najdete na hlavní stránce pod záložkou Program. Vstup do všech budov je zdarma a bez potřeby předchozí registrace s výjimkou technických prostor v budově Main Point Karlín.