Adrian Mole spisovatelky Sue Townsendové ožívá v Divadle v Dlouhé. Překvapí obsazením i hudbou

Kniha Tajný deník Adriana Molea (The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾), která vyšla v roce 1982, bývá označována za nejhumornější britskou knihu desetiletí. Hrdinou příběhu je puberťák Adrian Mole, jenž zažívá vskutku nelehké období. Coby mladý básník a intelektuál si příliš nerozumí s vrstevníky a poněkud zvláštní vztah má i se svými rodiči, kteří právě procházejí manželskou krizí. Adrian je navíc vášnivě zamilovaný do své spolužačky Pandory, dívky s překrásně medovými vlasy a revolučními myšlenkami.

Do života dospívajícího chlapce zasahují i další lidé z jeho okolí: Adrianova babička, kamarád Nigel, který zrovna propadl punkové hudbě, nestydatý soused Lucas a jeho technicky zdatná manželka či svérázný stařec Bert Baxter, o něhož se chce Adrian coby dobrovolný samaritán starat.

Hudba jako vítané zpestření

Vytvořit divadelní adaptaci knižního bestselleru nebývá jednoduché, obzvlášť jde-li o fiktivní deník, v němž je subjektivní vnímání hlavního hrdiny klíčové. Tento prvek se Miroslavu Hanušovi – který stojí za divadelní úpravou románu – povedlo zachovat: Adrian Mole (Martin Matejka) je i na jevišti jakýmsi průvodcem, jenž osobitě líčí a komentuje konání svých příbuzných a známých. Děj hry (i knihy) navíc obsáhne poměrně dlouhý časový úsek, přítomnost hrdiny-vypravěče tak zajišťuje, že pomyslné ‚skoky v čase‘ nepůsobí násilně a nematou diváka.

Vítaným zpestřením divadelní adaptace jsou také chytlavé písně, které potěší hlavně diváky obeznámené s knižní předlohou. Hudba nejenže dotváří atmosféru, ale rovněž zrychluje a dynamizuje děj. Taktéž je nutné poznamenat, že ačkoli se nejedná o muzikál a hudba není stěžejním prvkem inscenace, pěvecké výkony herců jsou uspokojivé. Opravdu dobře si počínají Eva Hacurová a Pavel Tesař, představitelé Adrianových rodičů, při duetu v druhé části představení.

Po herecké stránce nelze nic vytknout. Martin Matejka nemá s rolí dospívajícího intelektuála velké potíže a jeho ztvárnění Adriana Molea je celkem vzato uvěřitelné. V roli rebelky Pandory exceluje Marie Poulová, která si návrat do dětských let očividně užívá. Uznání si zaslouží i Jiří Wohanka coby mrzutý důchodce Bert Baxter a Jaroslava Pokorná ztvárňující Adrianovu babičku, typickou britskou dámu, pro niž jsou slušnost a zaplacené účty vším.

Ostrovní kultura a historie

Pověstný suchý anglický humor je pro příběhy o Adrianu Moleovi typický. Přestože divadelní adaptace Miroslava Hanuše je srozumitelná i pro českého diváka, některé anekdoty vyžadují znalosti britské kultury a historie. Od roku 1980 přece jen uběhlo několik desetiletí a narážky na politiku Margaret Thatcherové a na hvězdy disko éry mohou současného diváka zaskočit. S tím však tvůrci museli počítat.

Drobným nedostatkem je i předvídatelnost některých vtipů, které pak působí poněkud strojeně a nuceně. To je však – pravděpodobně – zapříčiněno tím, že komedie čerpá z prozaického díla, při jehož tvorbě má autor mnohem více prostoru na hru se slovy a na rozdíl od dramatika či režiséra neřeší časové omezení.

Tajný život Adriana Molea ve věku 13 a ¾ je tedy příjemnou hudební komedií, která pobaví jak čtenáře knižní série o rodině Moleových, tak i nezasvěceného diváka.

