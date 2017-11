Třetí ročník Metronome festivalu odtajnil prvního interpreta. Je jím britský písničkář Tom Odell 

Šestadvacetiletý klavírista a zpěvák z anglického Chichesteru nevystoupí v České republice poprvé, za sebou má již dva úspěšné pražské koncerty, na Metronomu ovšem poprvé vystoupí pod širým nebem, pod nímž zahraje písně nejen z aktuálního alba Wrong Crowd, ale také z jeho debutové desky Long Way Down, ze které pochází asi nejznámější hit Another Love, jenž má na YouTube 157 milionů zhlédnutí.

Tom Odell, který mezi své vzory řadí širokou škálu zpěváků od Eltona Johna po Toma Waitse, se žánrově pohybuje mezi indie a popem, v jeho albech však lze nalézt například i folk. Hudbě se začal věnovat již ve 13 letech jako student klasické hry na klavír. Za své objevení vděčí britské zpěvačce Lily Allen, díky níž získal Odell první nahrávací smlouvu. Od té doby vydal dvě studiová alba, dvě EPs a šest singlů.

Tom Odell zahraje příští rok na Metronome festivalu, který se uskuteční 22. a 23. června. Předprodej vstupenek byl zahájen. Limitovaná cena prvních 500 lístků je 1190 Kč, poté stojí zvýhodněná vstupenka do 28. listopadu 1490 Kč. Lze zakoupit i VIP vstupenku, v jejíž ceně je sezení na tribuně a VIP Bar. Prvních 50 VIP vstupenek je za 3490 Kč.

Foto: www.metronome.cz

3.11.2017 | Tereza Michalcová