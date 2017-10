Startuje divadelní festival Palm Off. První představení odehraje už v pátek  

Palm Off festival proběhne ve dnech od 20. do 31. října. Stejně jako minulý rok návštěvníkům nabídne široký výběr inscenací ze zemí střední Evropy. Během 11 dní uvede osm představení z Maďarska, Polska a Slovenska. Ta se zaměří na témata, jako je stav demokracie v zemích Visegrádu, xenofobie či uprchlictví. “Festivalový program nabízí to nejlepší a často také to nejaktuálnější, co lze na maďarských, polských, slovenských i českých scénách momentálně vidět,” představil program Michal Lang, ředitel festivalu.

Hlavním tahákem festivalu je inscenace Prokletí slavného chorvatského režiséra Olivera Frljiće z varšavského Teatru Powszechného. Ta je označována jako nejskandálnější a nejkontroverznější divadelní událost 21. století. Festival ji českému publiku nabídne 22. října. Hra zkoumá vztah polské společnosti ke katolické církvi a ptá se po smyslu a účelnosti kritického a politického divadla v dnešním světě.

Palm Off fest dále nabídne dramatizaci slavného deníku Anna Franková, kterou doveze Nové divadlo z Nitry, inscenaci Nejsme barbaři! z Budapeště či hru Tenkrát v Bratislavě Slovenského komorního divadla ze slovenského Martina. Českou scénu bude prezentovat kromě zmiňovaného představení Nora rovněž domácí inscenace F. X. Kalby Jak sbalit ženu 2.0. Z brněnského Divadla Husa na provázku pak dorazí Dynastie Michala Dočekala.

V rámci doprovodného programu, který proběhne v neobvyklých prostorách Synagogy na Palmovce, se mohou návštěvníci těšit na promítání čtyř dokumentů i na workshop bollywoodského tance. Doprovodný program vznikal ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu a jeho projektem KineDok. “Pro diváky jsme připravili čtyři filmy vždy s doprovodným programem. V sobotu to bude dvojice krátkých filmů z Maďarska Rozkaz je rozkaz a Oni,” přiblížila doprovodný program koordinátorka KineDoku Kristýna Genttnerová, “a sobotní večer je připraven jeden z nejlepších českých dokumentů roku 2016, tragikomedie FC Roma o romském fotbalovém týmu, se kterým nikdo nechce hrát, díky čemuž málem kontumačně vyhrají ligu.”

V programu nebudou chybět ani moderované diskuze, kterých se zúčastní kromě tvůrců i významné osobnosti české společenské scény. Dorazí třeba Jiří Pehe, Milan Znoj či spisovatel Karol Sidon. “Debaty tvůrců s publikem byly součástí již prvního ročníku našeho festivalu a překvapilo nás, s jakým ohlasem se tehdy u diváků i divadelníků setkaly a jak často v nich zaznívala obecná společenská i politická témata té které země,” vysvětlil dramaturg festivalu Jan Jiřík.

18.10.2017 | Barbora Bittnerová