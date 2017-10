David Koller varuje před komunisty novými internetovými stránkami  

Devět milionů mrtvých. To je hrozivé číslo, které po sobě zanechal komunistický režim po celém světě. Jedná se přitom jen o spodní hranici odhadů odborníků. A právě tento počet inspiroval zpěváka Davida Kollera, který spustil web www.90000000.cz zaměřený především na žáky a studenty. Ti na něm najdou nejvýznamnější představitele komunistických režimů od jejich počátků až do konce dvacátého století.

“Už dlouho jsem si přál informační web s historií světového a českého komunismu pro děti, a to z důvodu inklinace určitého procenta mladých lidí ke krajním politickým subjektům,” vysvětlil David Koller svůj záměr, “dávám spojnici mezi komunisty a fašisty. Naše země se doposud nevyrovnala s minulostí komunistické diktatury vedené ruskou a dříve sovětskou tajnou službou.” Cílová skupina - tedy především mladší generace - se odráží i v grafickém konceptu webu a v neformálním jazyce textů, jejichž autorem je Jan Hanzlík. Ten je známý jako dřívější spolupracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu či jako šéfredaktor historické revue Paměť a dějiny.

“Myslím si, že naše mládež by měla mít dostatek informací, aby věděla, co komunismus je, kolik neštěstí přinesl, kdo komunistou byl a většinou zůstal, a co vše mají tito lidé na svědomí,” představuje projekt Koller. “Když vidím, jak komunisti rozeštvávají lidi proti svobodné Evropě, proti Schengenu, proti členství v NATO, jak podporují vyzbrojování jedinců, utvrzuje mě to, že se komunistickým individuím musíme stále aktivně bránit,” dodal v reakci na současný stav české politické scény.

Jeho web má být podle Kollera symbolickým připomenutím 90 milionů zavražděných otců, matek a dětí, a to ze všech 15 zemí, kde vládli komunisté. Kromě medailonů jednotlivých postav obsahují stránky třeba skutečné příběhy konkrétních dětí, jejichž život poznamenal komunismus. Pro web je sepsal Petr Marek z iniciativy Bez komunistů.cz.

17.10.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout