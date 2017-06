The 1975 ukázali Praze, jak se paří v Manchesteru

Prvním příjemným překvapením večera byli už samotní předskokani. Pale Waves, kteří mají s hlavními účinkujícími večera společné nejen město původu – Manchester, ale také velmi podobný hudební styl, roztančili rychle se zaplňující Forum Karlín hned po první písni. Energická indie/popová kapela, pro kterou je typický uječený, avšak stále příjemný hlas zpěvačky doplněný o silné kytarové linky doprovázené bicími, svými písněmi, jako je debutovka There’s A Honey (s jejíž produkcí mimochodem pomohli samotní The 1975), lehce připravila diváky na hlavní hvězdu večera.

Po třicetiminutovém vystoupení předskokanů, po další půl hodině zvučení a po několika snahách netrpělivých fanoušků přivolat kapelu, se scéna prvními tóny konečně zbarvila do růžové a fialové barvy a z mlhy na pódiu postupně vystoupili členové kapely, která je letošní nejlepší britskou skupinou roku. Kapela začala klasicky – stejnojmennou písničkou The 1975 ze svého debutového alba.

Ovšem téměř celý večer se točil kolem druhé desky, kterou skupina vydala minulý rok a která nese poněkud dlouhý, avšak o to poetičtější název I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It. Zazněly tak písně jako Love Me, A Change Of Heart či She’s American. V asi devadesátiminutovém vystoupení však nechyběly ani písně z prvního alba, které skupinu proslavily po celém světě, jako Girls nebo třeba The Sound. Dalším příjemným překvapením byl i saxofonista, který tuhle klučičí kapelu doprovází při živých vystoupeních a díky němuž získaly písně The 1975 zase další, zcela jiný rozměr. I když by si mohl někdo pomyslet, že už to snad ani nejde.

The 1975 v Praze předvedli svěží, neokoukané vystoupení plné indie, popu a krásných světelných efektů, které bylo schopné zaujmout nejen mladou generaci, jež je cílovou skupinou kapely, ale i ostatní fanoušky, kterých na koncertě ve Foru Karlín rozhodně nebylo málo. Korunu celému vystoupení dával samozřejmě frontman kapely Matthew Healy svou nenuceností, dramatickými pauzami a image sympatické rockové hvězdy, která si dělá, co chce – třeba i kouří na pódiu cigarety. Díky fantastické hudbě, skvělé vizuální stránce i dramatičnosti vystoupení The 1975 v Praze rozhodně potvrdili titul nejlepší britské kapely roku, a kdo ví, jestli už příště v Čechách místo Fora Karlín nebudou vyprodávat třeba O2 arénu.

Foto: Barbora Bittnerová

Názor informuji.cz: 80% Forum Karlín

27.6.2017 | Tereza Michalcová