Letní filmovka bude letos objevovat český horor i švédské lahůdky

Uherské Hradiště znovu ožije filmem - od 28. července do 6. srpna proběhne již 43. ročník Letní filmové školy. Program bude znovu nabitý, tentokrát se zaměří na švédskou kinematografii, československé a české hororové počiny nebo na sci-fi filmy Projektu 100, které budou na Letní filmové škole uvedené v předpremiéře.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Letní filmová škola Uherské Hradiště s blížícím se datem pomalu odhaluje svůj program. Hlavní programový blok Fokus se tradičně zaměřuje na národní kinematografii vybraného státu - letos zaostří na švédskou filmovou produkci.

U "švédského stolu" tak nebude chybět němý film s živou hudbou, fenomén severské krimi i filmy zaměřené na tamní koncept funkčního sociálního státu (zvaný "Folkhemmet") a vliv migrační krize.

Mě osobně baví přirovnat švédský film ke švédskému stolu. Je to soubor malých delikates, ze kterého si dokáže vybrat každý a zároveň se nikdo nedokáže přejíst.

Hlavní dramaturg Jan Jílek

Letní filmovka přivítá také zajímavé švédské hosty, mezi nimi přední švédské filmové historiky Jana Holmberga a Erika Hedlinga, či filmového režiséra, producenta a novináře Tarika Saleha, který proslul především jako tvůrce videoklipů pro indie popovou královnu Lykke Li. Jeho poslední film Incident v Nile Hiltonu vyhrál Velkou cenu poroty na letošním festivalu Sundance.

Staré dobré sci-fi

Letošní festivalová sekce věnovaná sci-fi souvisí s novou koncepcí Projektu 100, který se od letošního roku vrací k formátu minikolekce, věnující se jednotlivým žánrům. Pro rok 2017 to bude žánr sci-fi a do kin bude v září uvedena pětice ikonických sci-fi filmů.

Na podzim letošního roku tak půjde do kin Méliésova Cesta na Měsíc, Zemanova Cesta do Pravěku, legendární Planeta opic či Brazil Terryho Gilliama. Posledním z kolekce filmů bude Matrix, který je zároveň pojítkem se sci-fi sekcí letošního filmového festivalu. Všechny filmy Projektu 100 budou v předpremiéře uvedeny na Letní filmové škole.

Zaostřeno letos bude i na vývoj českého hororu od 40. let do současnosti. Tento žánr nebylo možné v Československu příliš rozvinout, a to z důvodu naprostého žánrového odklonu od doktríny socialistického realismu. Není tedy divu, že oněch několik kusů vzniklo v obdobích určitého uvolnění, a právě ty si Filmovka letos připomene.

Celý program Letní filmové školy Uherské Hradiště bude zveřejněn na konci června.