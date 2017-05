Hip Hop Kemp chystá oslavu sladké šestnáctky! Láká na Jedi Mind Trick i Kontrafakt

Ani letos nebude na české festivalové mapě chybět festival Hip Hop Kemp, který letos potěší své fanoušky již pošestnácté. Tradiční srpnový mejdan opět láká na známá světová jména, ale i na stálice české rapové scény.

hodnoceno 1x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Festival Hip Hop Kemp 2017, který proběhne 17. a 19. srpna ve Festivalparku v Hradci Králové, patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice. Letos vsází třeba na filadelfskou undergroundové hip hopové duo Jedi Mind Tricks, které se stává headlinerem šestnáctého ročníku. Pořádnou battlovou show dovezou D.I.T.C. a svou novou desku představí The Iceberg. Z Dublinu dorazí Rejjie Snow, mladý hudebník, který má na svém kontě ale již nespočet úspěchů.

Ač se může zatím zdát, že je line-up čistě mužský, rozhodně to tak nebude. Do Hradce totiž dorazí britská rapperka Little Simz, která zaujala svými singly Dead Body či Intervention. Z Polska pak dorazí PRO8L3M a Grammatik, ze Spojených států Apollo Brown & Skyzoo i Digga & Lyric Jones. A své zastoupení zde bude mít i Německo, z něhož přijede Suff Daddy & The Lunch Birds a Slowy & 12Vince.

A samozřejmě že opět nebudou chybět ani zástupci české rapové scény. Do programu se opět dostaly tradiční hvězdy festivalu - formace Kontrafakt, trio složené z Rytmuse, Ega a Aneše. Vstupenky na festival jsou k dostání v internetovém předprodeji za 1 600 na všechny tři dny. Připravená je i speciální VIP vstupenka, za níž zaplatíte 2 900 korun.

Hip Hop Kemp! Are you ready for sweet 16?