Hip Hop Kemp 2017

Hip Hop Kemp se po roce s notně ošoupanou občankou vrhá do divokých oslav sladkých šestnácti let! A nebyl by to jeden z padesáti nejlepších festivalů na světě, kdyby se na letošní srpnový mejdan předem důkladně nepřipravil a nesezval na něj početnou tlupu kámošů, kteří to umějí pořádně rozjet!

Vystoupí: