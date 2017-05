Marilyn Manson dorazí v listopadu do Prahy. Doveze i novou desku?

Kalifornský zpěvák Marilyn Manson, který je známý především svým neobvyklým vzhledem, dorazí v listopadu do české metropole. S sebou by měl dovést i své nejnovější album. Kolem něj ale zatím stále jen nenápadně mlží.

Gotický rocker, příslušník satanistické sekty, viník mnoha podob násilí na školách, vymývač mozků, šílenec. To jsou všechno slova, která se spojovala a spojují s americkým zpěvákem Marilynem Mansonem. Ten se proslavil spíše než svým zpěvem právě kontroverzním vzhledem, výrazným makeupem a jistou teatrálností ve vystupování.

Na svém kontě má zpěvák, proti němuž se pořádaly i nejrůznější protesty, již devět studiových alb. A fanoušci již netrpělivě vyhlíží to desáté s původním názvem Say10. To mělo vyjít již v únoru na den sv. Valentýna. Nestalo se tomu tak. Manson místo toho ohlásil, že deska ponese jméno Heaven Upside Down. Přesné datum vydání je ale stále záhadou. Zpěvák plní svůj Instagram jen záhadnými vzkazy, z nichž nelze vyčíst nic konkrétního.

“Nové album bude to poslední, co by lidé čekali po vydání předešlé desky The Pale Emperor. Podle lidí, kteří novou desku slyšeli, je to něcomezi Antichrist Superstar a Mechanical Animals,” představuje Manson svou novou nahrávku, “neměl jsem v úmyslu se vracet, ale všechno probíhá v kruhu. Na tuhle desku se hodí staré rčení, že ďáblovo největší tajemství je, že lidé nevěří, že existuje.”

Do Prahy zavítá kontroverzní zpěvák 19. listopadu, kdy vystoupí v Tipsport Aréně. Předprodej vstupenek startuje 19. května v 9 hodin. K dostání budou v běžných internetových předprodejích za 990 korun. Organizátoři uvolní do prodeje také několik VIP vstupenek přímo pod pódium, za něž si zájemci zaplatí 1 290 korun.