Nick Cave & The Bad Seeds vydají před pražským koncertem exkluzivní výběrovku

Ještě před svým celosvětovým turné, během něhož se zastaví také v Praze, vydají Nick Cave & The Bad Seeds své již jednou odložené výběrové album Lovely Creatures.

Fanoušci Nicka Cavea a jeho kapely prožívají skutečně plodný rok. Nejenže se 26. října představí oblíbený zpěvák se skupinou The Bad Seeds v pražské O2 areně, ale zároveň vydá také nové best of album, které již jednou odložil. To ponese název Lovely Creatures a vyjít má již v květnu.

“Existují lidé, kteří si nevědí rady s tím, kde s The Bad Seeds začít. Další znají katalog skupiny lépe než já,” vysvětluje Nick Cave, “Tohle album má být takovou cestou třemi dekádami naší hudební tvorby. To je hodně skladeb.” Desku sestavil sám Cave spolu se zakládajícím členem Mickem Harveyem. Pomohli jim při tom i současní členové The Bad Seeds.

Celkem bude deska obsahovat výběr 45 skladeb. “Písně, které jsme vybrali, jsou ty, které se pořád drží - z jakýchkoliv důvodů. Některé hrajeme na koncertech, další jsou naše osobní oblíbené kousky. Jiné jsou prostě na to, abychom je vynechali, příliš obrovské a mají v sobě historii,” dodává Nick Cave.

Kromě písní se mohou fanoušci těšit také na sérii unikátních a dosud neviděných fotografií a dokumentů, pro které se museli bývalí i současní členové kapely ponořit do svých osobních archívů. Tyto materiály se staly součástí knihy, kterou doplnilo ještě několik původních esejů. Tato kniha pak bude součástí limitované edice alba Lovely Creatures ‘Super Deluxe’. Ta bude obsahovat i dvouhodinové DVD, které divákům nabídne dosud nezveřejněné archivní záběry.

Nové výběrové album měla kapela vydat již minulý rok. Nakonec ale muselo uvolnit prostor pro nové, v pořadí již šestnácté album Skeleton Tree, díky němuž sklidila mnoho pochvalných reakcí u fanoušků i hudebních kritiků. Právě to dojedou Nick Cave & The Bad Seed představit také do Prahy.