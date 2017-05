Poznejte hvězdy hollywoodu zblízka! Startuje festival Film Music Prague

Již dnes, tedy ve čtvrtek 20. dubna, startuje festival Film Music Prague, který zaplní na čtyři dny Prahu známými filmovými melodiemi. Návštěvníky láká na hudbu z Moulin Rouge i na hosta z dalekého Japonska.

V minulosti přivezli organizátoři festivalu do České republiky mnoho slavných hudebních skladatelů, mezi nimiž nechyběli Patrick Doyle, Nicholas Hooper, Rachel Portman či Harry Gregson-Williams. Pro své návštěvníky rovněž připravili multimediální show s hudbou ze Star Wars a Star Treku. Nyní chystají sérii velkých galakoncertů, na nichž nebude o významné osobnosti světové filmové hudby rovněž nouze!

První z trojice velkých koncertů nese název A Story Of Love a své dílo na něm představí skotský hudební skladatel Craig Armstrong. Na hudbu ze snímků Moulin Rouge, Romeo a Julie, Viktor Frankenstein či Velký Gatsby se mohou těšit návštěvníci Paláce Žofín v pátek 21. dubna. Kromě Craiga Armstronga se během show představí sopranistka Christina Johnston, zpěvačka Tereza Černochová a hudebník Martin Chodúr.

O den později pak čeká návštěvníky festivalu velká multimediální koncertní show. Hudbu ze Star Wars ale tentokrát vystřídají melodie z filmů populární ságy o vetřelcích. Ve světové premiéře během ní zazní skladba ze snímku Prometheus režiséra Ridleyho Scotta. Chybět nebudou speciální afekty ani Filmová filharmonie a Kühnův smíšený sbor. Dirigentské hůlky se během koncertu, který se uskuteční ve Foru Karlín, ujme Chuhei Iwasaki.

V neděli 23. dubna pak festival slavnostně zakončí svým koncertem host až z dalekého Japonska. Do české metropole totiž zavítá skladatel a dirigent Joe Hisaiši, který je autorem hudby k populárním anime filmů od slavného studia Ghibli. Podepsán je pod filmy, jako jsou Cesta do fantazie, Princezna Mononoke či Zámek v oblacích. V rámci koncertu nazvaného The World Of Joe Hisaishi vystoupí rovněž sopranistka Christina Johnston a Filharmonici města Prahy.

Doprovodný program pak nabídne panelovou diskuzi právě se zmiňovaným Craigem Armstrongem, který nechá nahlédnout do zákulisí Hollywoodu i své tvorby. Mluvit může i o své spolupráci s Maddonou, U2 či Lucianem Pavarottim. Pro zájemce bude připravena také speciální relax zóna, kterou naleznou ve Festivalovém centru na Jungmannově náměstí, které se otevírá již dnes, ve středu 20. dubna. V ní si budou moci poslechnout vinyly se známými soundtracky.